¿Vuelven las Spice Girls? Qué dijo Mel C sobre un posible regreso

A casi tres décadas de su irrupción en la escena pop mundial, las Spice Girls vuelven a estar en el centro de la expectativa. Mel C, conocida como Sporty Spice, habló sobre la posibilidad de una reunión del icónico grupo en 2026, coincidiendo con el 30 aniversario de su debut, y aseguró que se mantiene “optimista” de que el reencuentro finalmente pueda concretarse.
Las declaraciones surgieron durante una entrevista en el programa estadounidense Good Morning America, donde la cantante promocionaba Sweat, su noveno álbum solista. Allí, los presentadores le preguntaron directamente si ella y sus excompañeras -Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell y Mel B- tenían planes para un reencuentro especial.
“Sigo siendo optimista”, afirmó Mel C. “Es nuestro 30 aniversario el próximo año. Hicimos una gira en 2019, con varios conciertos en estadios del Reino Unido, y fue increíble”.
La artista destacó que las Spice Girls están muy orgullosas del legado que construyeron y que, con nuevas generaciones de fans sumándose a su música, la idea de volver a los escenarios con sus compañeras la entusiasma. “Estamos hablando y viendo qué oportunidades hay. Lo que nos detiene es que sentimos que es algo muy especial, queremos asegurarnos de que sea lo correcto y ponernos de acuerdo en lo correcto”.
La última gira de reunión del grupo tuvo lugar en 2019, aunque en esa ocasión Victoria Beckham decidió no sumarse. La última vez que las cinco actuaron juntas fue en un escenario global: la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, recordada como una de sus presentaciones más icónicas.
Si bien los rumores de una nueva reunión vienen circulando desde hace años y no se materializó ningún proyecto conjunto tras la gira de 2019, las expectativas por un regreso en 2026 han crecido. Un detalle que alimentó las esperanzas fue la reciente aparición conjunta de las cinco integrantes en la fiesta del 50° cumpleaños de Victoria Beckham, donde protagonizaron una inesperada performance que desató la nostalgia entre sus seguidores.
Con las conversaciones en marcha y el aniversario acercándose, el sueño de volver a ver a las Spice Girls sobre un escenario parece, esta vez, más posible que nunca.