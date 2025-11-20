¿Vuelven las Spice Girls? Qué dijo Mel C sobre un posible regreso

La artista destacó que las Spice Girls están muy orgullosas del legado que construyeron y que, con nuevas generaciones de fans sumándose a su música, la idea de volver a los escenarios con sus compañeras la entusiasma. “Estamos hablando y viendo qué oportunidades hay. Lo que nos detiene es que sentimos que es algo muy especial, queremos asegurarnos de que sea lo correcto y ponernos de acuerdo en lo correcto”.