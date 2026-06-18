Así es la isla privada de Francis Mallmann en la Patagonia: lujo, nieve y cocina al fuego

Resumen para apurados
- El chef Francis Mallmann abrió este invierno su isla privada en Lago La Plata, Patagonia, ofreciendo una experiencia exclusiva de cocina al fuego para reconectar con la naturaleza.
- Los huéspedes se alojan en la cabaña La Soplada sin wifi ni señal celular. La estadía de cinco noches cuesta 65.000 dólares e incluye clases de cocina y deportes de nieve.
- Esta propuesta consolida al turismo de ultra lujo y aislamiento en el sur argentino, posicionando la gastronomía autóctona a las brasas como un atractivo exclusivo mundial.
En uno de los rincones más remotos y fascinantes de la Patagonia argentina se encuentra el refugio personal de Francis Mallmann, el chef más reconocido del país a nivel internacional. Rodeada de montañas, bosques nativos y las aguas cristalinas del Lago La Plata, su isla privada se convirtió en un destino soñado para los amantes de la naturaleza y la gastronomía.
La gran novedad de este invierno es que Mallmann decidió abrir las puertas de su paraíso patagónico para ofrecer una experiencia exclusiva que combina cocina a fuego abierto, actividades en la nieve y desconexión total del mundo moderno.
Dónde está la isla de Francis Mallmann
La isla privada del chef está ubicada en el Lago La Plata, en una de las zonas más aisladas de la Patagonia. El entorno es dominado por montañas nevadas, extensos bosques de lengas y paisajes prácticamente intactos por la presencia humana.
Se trata de un destino donde la naturaleza es protagonista absoluta. Allí no existe cobertura de telefonía celular ni conexión wifi, una rareza en tiempos de hiperconectividad que refuerza la sensación de aislamiento y tranquilidad.
El lugar funciona como un verdadero refugio para quienes buscan escapar del ritmo acelerado de las ciudades y reconectarse con el entorno natural.
Cómo es La Soplada, la casa donde se alojan los huéspedes
La experiencia se desarrolla en La Soplada, la casa de Mallmann en la isla. Se trata de una cabaña de estilo rústico que se integra armoniosamente con el paisaje patagónico.
En su interior predominan los materiales nobles, las bibliotecas repletas de libros, los ambientes cálidos y una gran chimenea a leña que se convierte en el corazón del hogar durante los meses más fríos.
La propuesta busca combinar comodidad y elegancia sin perder el espíritu simple y auténtico que caracteriza la filosofía del chef.
Fuego, nieve y cocina al aire libre
El sello distintivo de Francis Mallmann es la cocina a fuego abierto, una técnica que lo convirtió en una referencia gastronómica mundial.
Durante la estadía, los visitantes participan de clases magistrales diarias donde el chef comparte sus secretos para cocinar carnes, pescados, vegetales e incluso postres utilizando únicamente el fuego como protagonista.
Las jornadas también incluyen esquí de fondo, caminatas con raquetas de nieve y cenas al aire libre en campamentos invernales, donde las brasas iluminan las noches bajo el cielo patagónico.
"Nuestra lengua culinaria es el fuego. Es un sabor esencial en nuestra comida. Todo está impregnado por el fuego, ya sea en la parrilla o entre las cenizas", suele explicar Mallmann sobre su filosofía gastronómica.
Un viaje inspirado en los recuerdos de la infancia
Para el cocinero, el invierno en la Patagonia tiene un significado especial. Buena parte de la propuesta está inspirada en los recuerdos de su niñez.
"El invierno siempre me recuerda a mi infancia con mi hermano Carlos. Vivíamos frente a un lago y a las montañas. Todas las noches mirábamos por la ventana esperando saber si al día siguiente nevaría", recordó.
Según relata, aquellas experiencias marcaron profundamente su relación con la naturaleza y con una forma de vivir más simple, centrada en el aire libre, la amistad y la buena comida.
Los vinos que acompañan la experiencia
La gastronomía ocupa un lugar central, pero también el vino tiene un papel destacado.
Mallmann cuenta con una amplia selección de etiquetas provenientes de distintas regiones argentinas, incluyendo vinos de la Patagonia, Mendoza y Salta.
Además, destaca la cercanía de la bodega Otronia, considerada una de las más australes del mundo y reconocida por la calidad de sus vinos.
"Nos gusta abrir botellas muy grandes y disfrutarlas durante la cena y también al día siguiente en el almuerzo", comentó el chef.
Cuánto cuesta vivir la experiencia en la isla
Desde 2017, Mallmann organiza encuentros exclusivos en la isla para grupos reducidos de visitantes. Según trascendió, la experiencia puede alcanzar los 65.000 dólares por cinco noches para un grupo de hasta seis huéspedes.
Parte del funcionamiento del refugio se sostiene mediante energía solar, mientras que el agua proviene directamente del lago. El resto de los suministros debe ser trasladado desde tierra firme, lo que incrementa la complejidad logística de la propuesta.