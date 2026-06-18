Así es la isla privada de Francis Mallmann en la Patagonia: lujo, nieve y cocina al fuego

En uno de los rincones más remotos y fascinantes de la Patagonia argentina se encuentra el refugio personal de Francis Mallmann, el chef más reconocido del país a nivel internacional. Rodeada de montañas, bosques nativos y las aguas cristalinas del Lago La Plata, su isla privada se convirtió en un destino soñado para los amantes de la naturaleza y la gastronomía.