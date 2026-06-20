El doloroso mensaje de Rodrigo Tapari tras la muerte de la hija de un músico de su banda en la Panamericana

Resumen para apurados
- Rodrigo Tapari suspendió sus shows este sábado tras la muerte de la hija de dos años de su trombonista en un choque en la autopista Panamericana de Buenos Aires.
- El auto del músico se detuvo por un desperfecto técnico en la autopista y fue embestido por una camioneta. Los padres resultaron heridos y están hospitalizados.
- La fiscal Karina Bianchi investiga las causas del siniestro vial, mientras el ambiente de la música tropical acompaña el duelo de la banda y la recuperación de los heridos.
Rodrigo Tapari atraviesa horas de profundo dolor luego de la muerte de Ainoa, la hija de dos años de Juan Manuel Toloza, uno de los trombonistas que integra su banda. La pequeña falleció este sábado en un trágico accidente ocurrido sobre la autopista Panamericana.
A través de sus redes sociales, el cantante de cumbia tropical compartió un mensaje para acompañar a su músico y a toda su familia, además de anunciar la suspensión de los compromisos artísticos que tenía previstos para la jornada.
“Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”, escribió Tapari en una historia publicada en su cuenta de Instagram.
El mensaje fue difundido pocas horas después del accidente registrado a la altura del kilómetro 30 de la Panamericana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Pacheco.
De acuerdo con fuentes policiales, el Volkswagen Gol en el que viajaban Juan Manuel Toloza, su hija Ainoa y la madre de la niña, Camila Martínez, sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre uno de los carriles rápidos de la autopista.
Minutos más tarde, una Renault Captur conducida por un hombre de 49 años impactó contra el vehículo detenido. Como consecuencia del choque, la pequeña de dos años murió en el lugar.
La madre de la niña fue trasladada de urgencia al Hospital de Pablo Nogués, donde recibió atención por una fractura de pelvis y una lesión vascular. En tanto, Toloza y el conductor de la camioneta fueron derivados al Hospital de Pacheco.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Karina Bianchi, quien intenta determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro vial.