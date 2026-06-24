39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
Resumen para apurados
- El periodista Guillermo Monti publicó en Argentina un emotivo homenaje que detalla 39 razones del profundo afecto global hacia Lionel Messi por su exitosa carrera y valores.
- El repaso abarca desde sus inicios en Rosario y sus problemas de salud hasta la consagración en Qatar, destacando su constante humildad, perfil familiar y compromiso solidario.
- El texto posiciona a Messi como un símbolo de unión y superación para los argentinos, cuyo legado deportivo y humano continuará inspirando a las próximas generaciones.
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