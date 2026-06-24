Poder Judicial

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una "maquinaria de impunidad"

El padre de Paulina pidió condenas a 20 años del crimen de su hija y espera que la Corte revise el fallo

Lebbos escucha el testimonio de Virginia Mercado durante el último juicio oral. A su derecha, junto a sus abogados, Kaleñuk y Soto. Foto LA GACETA Analía Jaramillo
Lebbos escucha el testimonio de Virginia Mercado durante el último juicio oral. A su derecha, junto a sus abogados, Kaleñuk y Soto. Foto LA GACETA Analía Jaramillo
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alberto Lebbos presentó en Tucumán un recurso de casación contra las absoluciones de Soto y Kaleñuk por el crimen de su hija Paulina, exigiendo penas de 20 años de prisión.
  • El recurso responde a las recientes absoluciones de Soto y Kaleñuk en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, ocurrido hace casi 20 años, y denuncia trabas en la investigación.
  • El caso pasa ahora a manos de la Corte de Tucumán, que deberá definir si ratifica las absoluciones o reabre el camino hacia nuevas condenas en una causa emblemática de impunidad.
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