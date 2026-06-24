El regalo de Flor Vigna a Oliver Tree apareció intacto entre los restos del accidente aéreo en Río de Janeiro

La tragedia aérea que conmocionó al mundo del espectáculo continúa revelando historias impactantes. En medio de las tareas de recuperación realizadas tras el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, un inesperado hallazgo captó la atención de familiares, amigos y seguidores de las víctimas: una campera que Flor Vigna le había regalado a Oliver Tree fue encontrada intacta entre los restos de la aeronave.