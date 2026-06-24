El regalo de Flor Vigna a Oliver Tree apareció intacto entre los restos del accidente aéreo en Río de Janeiro

Resumen para apurados
- Hallaron intacta en Río de Janeiro la campera que Flor Vigna regaló a Oliver Tree, recuperada tras el choque de helicópteros donde murió el músico junto a otros dos artistas.
- La prenda multicolor estaba dentro de la valija de Tree, que resistió al fuego del accidente. Las imágenes fueron difundidas por un periodista y viralizadas por fanáticos.
- El hallazgo se convirtió en un símbolo de valor emocional para los seguidores, mientras Flor Vigna despidió al artista destacando su impacto inspirador en el espectáculo.
La tragedia aérea que conmocionó al mundo del espectáculo continúa revelando historias impactantes. En medio de las tareas de recuperación realizadas tras el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, un inesperado hallazgo captó la atención de familiares, amigos y seguidores de las víctimas: una campera que Flor Vigna le había regalado a Oliver Tree fue encontrada intacta entre los restos de la aeronave.
El accidente, que provocó la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree, del artista argentino Gaspi y del cineasta Lucas Vignale, dejó una profunda conmoción tanto en el ámbito musical como en las redes sociales. Sin embargo, entre los escombros y el material calcinado por el incendio posterior al impacto, una pertenencia logró sobrevivir en perfectas condiciones.
La valija de Oliver Tree resistió el incendio
Según trascendió, una de las pocas pertenencias recuperadas en buen estado fue la valija de Oliver Tree. En su interior se encontraba una llamativa campera multicolor que el músico había recibido como obsequio de Flor Vigna durante una de sus visitas a Latinoamérica.
Las imágenes del equipaje fueron difundidas por el periodista Sergio Novelli a través de sus redes sociales. En los videos y fotografías compartidos puede observarse la prenda prácticamente intacta, a pesar de los daños ocasionados por el accidente y el posterior incendio.
El hallazgo rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios entre los seguidores del artista, quienes interpretaron el hecho como un símbolo cargado de significado emocional.
El emotivo mensaje de despedida de Flor Vigna
Tras confirmarse la muerte de Oliver Tree, Flor Vigna recurrió a sus redes sociales para expresar su dolor y recordar los momentos compartidos con el cantante estadounidense.
"Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá", escribió la artista al comenzar su mensaje de despedida.
Vigna recordó que conoció a Oliver durante una estadía en México y destacó el impacto que tuvo en su vida personal y profesional.
"Lo conocí a Oliver en México y desde ahí, con mucha humildad, no paró de alentarme a que supere mis miedos. Siempre me habló de que la libertad es más importante que la aprobación y de lo importante que es jugártela sin importar el qué dirán", expresó.
"Era un ángel loco en la Tierra"
En su publicación, la cantante y actriz también describió la personalidad del músico, a quien definió como una persona inspiradora y profundamente conectada con quienes lo rodeaban.
"Daba la sensación de que era un ángel loco en la Tierra. No paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo", escribió.
Además, agregó que las conversaciones que mantenía con él siempre la llevaban a reflexionar sobre cuestiones profundas.
"Todos sus consejos me hacían ver lo conectada que estaba su alma con algo más grande que nosotros. Un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica", concluyó.