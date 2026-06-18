El silencio alrededor de las madres que consumen

No hay estadísticas acabadas. Apenas algunos registros que permiten asomarse a un fenómeno difícil de medir. En Tucumán, el propio Siprosa registra que el 3% de las consultas de embarazadas en Atención Primaria de la Salud corresponde a mujeres con consumos problemáticos, mientras que en maternidad el 4% de las consultas de salud mental está vinculado a adicciones. Son cifras parciales, insuficientes para dimensionar el problema, pero que muestran que no se trata de situaciones aisladas.