Se cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp: miles de usuarios reportaron fallas en los servicios de Meta

Resumen para apurados
- Meta sufrió este martes una caída global en sus servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp, afectando a millones de usuarios por causas aún no determinadas oficialmente.
- Los problemas comenzaron a las 18:30 e impidieron enviar mensajes, cargar publicaciones e iniciar sesión, lo que generó reportes y quejas masivas en otras redes sociales.
- El corte afectó la comunicación personal y comercial de empresas que usan las redes. Se espera que Meta normalice el servicio y emita un informe sobre la causa del fallo.
Usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp reportaron este martes fallas para acceder y utilizar los servicios de Meta, en una interrupción que afectó a personas de distintos países y generó una ola de reclamos en redes sociales.
Según los primeros reportes, algunos usuarios tuvieron dificultades para cargar el contenido de sus cuentas, iniciar sesión, publicar contenido o enviar mensajes a través de las distintas plataformas.
Los inconvenientes comenzaron a hacerse visibles alrededor de las 18.30 y, hasta el momento, Meta no emitió una comunicación oficial para explicar el origen del problema ni precisó cuántas cuentas resultaron afectadas.
A medida que avanzaba la caída, los reportes se multiplicaron en distintas redes sociales, donde usuarios de diferentes regiones compartieron capturas y comentarios sobre interrupciones parciales en los servicios.
En el caso de Instagram, las fallas estuvieron relacionadas principalmente con la carga de publicaciones e historias, una de las funciones más utilizadas de la aplicación.
En Facebook, varios usuarios señalaron demoras y dificultades para ingresar a la plataforma o navegar con normalidad.
Por su parte, en WhatsApp los reclamos estuvieron vinculados a problemas para enviar y recibir mensajes, lo que afectó la comunicación de millones de personas que utilizan la aplicación tanto en el ámbito personal como laboral.
La interrupción impactó en usuarios de varios países y alcanzó a tres de las aplicaciones más utilizadas del ecosistema de Meta, herramientas que además de servir para la comunicación cotidiana son empleadas por empresas, comercios y servicios de atención al cliente.
Mientras continúan los reportes, los usuarios aguardan una explicación oficial de la compañía sobre las causas de la falla y el tiempo estimado para la normalización de los servicios.