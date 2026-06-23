Copa del Mundo

El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria

Tras la clasificación a los 16avos de final del Mundial, L’Équipe sostuvo que la Albiceleste todavía no convence desde el juego y expresó preocupación por el nivel colectivo.

El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • Tras el triunfo de Argentina 2-0 ante Austria en el Mundial 2026, el diario francés L’Équipe criticó el juego colectivo y la "Messidependencia" de la Selección de Scaloni.
  • Argentina clasificó a 16avos, pero el medio francés advirtió sobre la falta de solidez física de figuras como De Paul y Mac Allister ante la alta intensidad de los rivales.
  • Aunque Argentina lidera su grupo, el análisis recalca la necesidad de sumar variantes tácticas con futbolistas de recambio para evitar la dependencia absoluta de Messi.
Resumen generado con IA

La selección argentina logró un importante triunfo por 2-0 sobre Austria y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, el rendimiento del conjunto dirigido por Lionel Scaloni no convenció a todos. Desde Francia, el reconocido diario deportivo L’Équipe publicó un análisis crítico en el que planteó varias dudas sobre el presente del campeón del mundo.

El periódico consideró que Argentina no transmitió la solidez esperada pese al resultado y sostuvo que el equipo tuvo dificultades para imponerse ante la intensidad propuesta por el seleccionado austríaco. Bajo la premisa de que la Albiceleste “no logró inspirar confianza”, el medio remarcó que el rival consiguió incomodarla durante varios pasajes del encuentro mediante la presión y el despliegue físico.

En su evaluación, L’Équipe también trazó un paralelismo con el debut frente a Argelia y señaló que la Selección volvió a exhibir algunas falencias cuando los adversarios elevaron el ritmo de juego. “Dos goles y nada más”, resumió el diario francés para describir una actuación que consideró efectiva en el resultado, pero insuficiente desde el funcionamiento colectivo.

Uno de los aspectos más cuestionados fue la influencia de Lionel Messi en el ataque argentino. El capitán convirtió los cinco goles que lleva el equipo en el torneo y fue señalado como el eje absoluto de la producción ofensiva. “Cinco goles en dos partidos, todos de Lionel Messi: es difícil negar la influencia absoluta del capitán en el éxito de la Albiceleste”, destacó el medio, aunque advirtió sobre una marcada dependencia del rosarino. Según el análisis, los futbolistas argentinos recurren de manera reiterada a Messi como principal alternativa para generar peligro.

Las dudas físicas y el desafío que viene

El informe también puso el foco en el estado físico de varios referentes del plantel. De acuerdo con L’Équipe, algunos futbolistas todavía no exhiben su mejor versión luego de una temporada exigente. En ese sentido, mencionó a Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Cristian Romero entre los jugadores que aún buscan alcanzar plenitud física. A pesar de los cuestionamientos, el diario reconoció que la victoria fue merecida y valoró que Argentina haya quedado muy cerca de asegurar el primer lugar del Grupo J. Además, señaló que el aporte de futbolistas como Julián Álvarez, Nicolás González, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Valentín Barco podría resultar clave para ampliar las variantes del equipo en la etapa decisiva del Mundial.

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