El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria

Las dudas físicas y el desafío que viene

El informe también puso el foco en el estado físico de varios referentes del plantel. De acuerdo con L’Équipe, algunos futbolistas todavía no exhiben su mejor versión luego de una temporada exigente. En ese sentido, mencionó a Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Cristian Romero entre los jugadores que aún buscan alcanzar plenitud física. A pesar de los cuestionamientos, el diario reconoció que la victoria fue merecida y valoró que Argentina haya quedado muy cerca de asegurar el primer lugar del Grupo J. Además, señaló que el aporte de futbolistas como Julián Álvarez, Nicolás González, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Valentín Barco podría resultar clave para ampliar las variantes del equipo en la etapa decisiva del Mundial.