Ahora Instagram permite ver stories sin aparecer: qué funciones suma la versión Plus
La suscripción incorpora opciones para extender historias, segmentar audiencias, revisar visualizaciones y modificar la estética del perfil. El servicio sería opcional y tendría un precio estimado de U$S 3,99 por mes.
Resumen para apurados
- Meta lanzó Instagram Plus, una suscripción de USD 3,99 al mes para usuarios globales que buscan mayor control y privacidad con funciones avanzadas de historias.
- El servicio opcional permite ver historias de forma anónima, extenderlas a 48 horas, saber quién las repite y personalizar el perfil sin alterar la versión gratuita.
- Esta estrategia de monetización de Meta busca fidelizar a creadores y marcas con herramientas de análisis clave, redefiniendo la privacidad en las redes sociales.
La propuesta no reemplaza a la aplicación tradicional: quienes no quieran pagar podrán seguir usando Instagram como hasta ahora. La diferencia estará en algunas funciones extra, especialmente vinculadas a las stories, las visualizaciones y la estética del perfil.
Aunque Meta no detalló el precio en todos los mercados, el valor estimado de lanzamiento ronda los U$S 3,99 mensuales.
Instagram Plus: más control sobre las stories
Uno de los cambios más llamativos aparece en las historias. Con Instagram Plus, los usuarios podrán extender la duración de una story hasta 48 horas. Esta herramienta, llamada Story Extend, puede servir para publicaciones que no conviene que desaparezcan tan rápido: avisos, fotos importantes, contenido de emprendimientos o recuerdos que se quieren dejar más tiempo activos.
Otra novedad es Story Spotlight, que permite dar prioridad a una historia para que aparezca mejor ubicada entre los contactos.
Además, los suscriptores podrán crear múltiples audiencias para sus stories. En la práctica, esto significa armar más listas además de “mejores amigos” y elegir con mayor precisión quién ve cada publicación.
Ver sin aparecer y revisar quién miró más de una vez
La parte más comentada de Instagram Plus está vinculada a las visualizaciones. La función Story Preview permitirá ver historias de otros usuarios de manera discreta, sin aparecer en la lista de personas que vieron ese contenido.
También habrá insights de revisualización, una herramienta para saber cuántas veces una misma persona volvió a mirar una historia. A eso se suma un buscador dentro de la lista de visualizadores, pensado para encontrar rápido si alguien vio o no una publicación, sin tener que hacer scroll entre todos los nombres.
Más estética para el perfil
Instagram Plus también incorpora funciones para quienes cuidan cómo se ve su perfil. Los suscriptores podrán elegir íconos exclusivos para la aplicación y modificar la tipografía de la biografía.
Otra herramienta permite fijar hasta seis publicaciones en la parte superior del perfil, en lugar del límite actual de tres. Además, se podrá publicar contenido directamente en el perfil o en historias destacadas sin que aparezca en el feed general de los seguidores.
La suscripción, en definitiva, no cambia la base de Instagram, pero sí suma recursos para usar la plataforma con más estrategia, privacidad y diseño.