Meta One: cuáles son las funciones de Instagram y WhatsApp que pasarán a ser de pago

El ecosistema de las redes sociales se prepara para una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. Durante dos décadas, Meta, el gigante tecnológico fundado por Mark Zuckerberg basó su arrollador éxito global en una premisa inquebrantable: el acceso a sus plataformas estrella sería completamente libre de cargos a cambio de la recepción de anuncios publicitarios. Sin embargo, los cambios en los hábitos de consumo digital y la necesidad de financiar nuevas tecnologías forzaron un giro estratégico.