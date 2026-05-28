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Meta One: cuáles son las funciones de Instagram y WhatsApp que pasarán a ser de pago

El gigante tecnológico inicia pruebas piloto con suscripciones premium en la región, una medida que afectará a perfiles comerciales y a usuarios que busquen un mayor alcance.

Meta One: cuáles son las funciones de Instagram y WhatsApp que pasarán a ser de pago
Meta
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Meta lanza en la región Meta One, un modelo de suscripción premium para Instagram, Facebook y WhatsApp, buscando diversificar ingresos y financiar nuevas tecnologías.
  • Tras dos décadas de acceso gratuito basado en publicidad, Meta inicia este esquema híbrido con funciones de personalización, métricas y gestión para cuentas comerciales.
  • Esta estrategia marca el fin del 'todo gratis' en redes sociales, reduciendo la dependencia publicitaria y transformando la relación de las empresas con sus clientes digitales.
Resumen generado con IA

El ecosistema de las redes sociales se prepara para una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. Durante dos décadas, Meta, el gigante tecnológico fundado por Mark Zuckerberg basó su arrollador éxito global en una premisa inquebrantable: el acceso a sus plataformas estrella sería completamente libre de cargos a cambio de la recepción de anuncios publicitarios. Sin embargo, los cambios en los hábitos de consumo digital y la necesidad de financiar nuevas tecnologías forzaron un giro estratégico.

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La firma estadounidense comenzó a delinear la implementación de un ambicioso modelo híbrido que marcará el fin del "todo gratis" tal como se lo conocía hasta el momento. A través del desarrollo de un nuevo paquete unificado de suscripciones, la compañía busca diversificar sus fuentes de ingresos globales y reducir la fuerte dependencia que hoy mantiene con el mercado de los anuncios pautados por terceros, abriendo una veta de facturación directa con su base de usuarios.

Qué es Meta One y cuáles son las nuevas funciones premium

La estrategia de monetización quedará englobada bajo la marca unificada Meta One, el nuevo paraguas corporativo que centralizará todos los planes de suscripción de la empresa. Dentro de este esquema, las modificaciones variarán notablemente según las características específicas de cada aplicación, apuntando principalmente a los usuarios intensivos que requieran herramientas avanzadas de personalización, mayor alcance métrico o automatización de procesos informáticos.

En el caso de Instagram y Facebook, los usuarios que opten por las alternativas de pago tendrán acceso a ventajas de diseño y visualización exclusivas. Entre las herramientas confirmadas aparecen opciones avanzadas para perfiles, reacciones animadas exclusivas, stickers premium y listas ampliadas de audiencia. Además, dentro de la versión Instagram Plus, se habilitará la opción de extender las publicaciones más allá de las tradicionales 24 horas y existirá la posibilidad de auditar con precisión cuántas veces resultó reproducida por los seguidores.

Por su parte, el desembarco de los abonos en WhatsApp estará fuertemente enfocado en la mensajería corporativa y el diseño de la interfaz. Los suscriptores de los planes comerciales contarán con la posibilidad de aplicar temas visuales inéditos, utilizar tonos totalmente personalizados y fijar una mayor cantidad de salas de chat en la pantalla principal del dispositivo, optimizando los tiempos de respuesta y la gestión interna de las carteras de clientes en el sector comercial.

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