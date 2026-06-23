Vuelve “Tucumán hace videojuegos”: las actividades del evento geek que convoca desarrolladores e inversores
El festival tecnológico y creativo del norte argentino se llevará a cabo la segunda semana de julio, reuniendo a desarrolladores, inversores y estudiantes para potenciar la industria lúdica en la región.
Resumen para apurados
- La CDVT realizará la tercera edición de 'Tucumán hace videojuegos' del 8 al 10 de julio en Tucumán, para potenciar la industria local y atraer inversiones al sector.
- Coorganizado junto al Instituto de Desarrollo Productivo, el festival de tres días incluirá conferencias, rondas de negocios y exhibiciones de proyectos locales en Tucumán.
- La iniciativa busca consolidarse como la mayor convocatoria de su tipo en el NOA, facilitando la captación de inversiones y el desarrollo de nuevos talentos en la región.
Tucumán acaba de lanzar una de sus convocatorias más geek. Por tercer año consecutivo, la provincia será sede de Tucumán hace videojuegos III, un evento que busca atraer a inversores, desarrolladores y diseñadores de videojuegos de la región y de todo el país. El encuentro será en julio y dará inicio al receso escolar invernal.
La industria del videojuego en Tucumán es prometedora y por eso la Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos (CDVT) de la provincia apostó por un nuevo encuentro en 2026. Junto al Instituto de Desarrollo Productivo se organizó esta gran promesa que tiene puestas todas las fichas en el futuro lúdico-tecnológico y de animación.
El evento tecnológico de Tucumán
El festival se realizará el mes próximo, en la segunda semana de julio. Empezará el miércoles 8 y se extenderá al jueves 9 y viernes 10. Estos dos últimos días serán libres para estudiantes y gran parte de los trabajadores, porque el Día de la Independencia es feriado y el día siguiente fue declarado día no laborable con fines turísticos.
Artistas, diseñadores, programadores, publishers, instituciones educativas, desarrolladores y referentes del mundo del videojuego se reunirán en la provincia. El objetivo es uno y claro: potenciar el crecimiento del ecosistema gamer y creativo del norte argentino. En su tercera edición, la CDVT busca instalar al Tucumán hace videojuegos como la convocatoria más grande de la región en su rubro.
En la capital tucumana habrá espacios para ampliar conocimientos e incursionar en el mundo del diseño, pero también para la parte de los recursos financieros, porque se invitará a potenciales inversores para apoyar los proyectos. Se buscará también descubrir nuevos talentos y conectar con quienes ya están trabajando en la construcción del futuro de los videojuegos en el NOA.
Todo lo que necesitás saber sobre Tucumán hace videojuegos III
La organización convocó a desarrolladores de videojuegos, empresas tecnológicas, creadores de contenido, streamers, referentes nacionales e internacionales de la industria, estudios independientes, publishers, inversores, estudiantes y jóvenes talentos a esta nueva edición del festival.
Quienes participen podrán conocer a los equipos que trabajan en la siguiente generación del entretenimiento virtual de juegos; establecer vínculos con empresas, instituciones y socios estratégicos; y vivir experiencias e incorporar conocimientos para ampliar sus propias habilidades.
Aunque aún no se definió el sitio en el que se desarrollarán las actividades, la CDVT informó que próximamente se brindará más información detallada. Se espera que se incluyan también las modalidades de inscripción o de acceso al evento.
- Conferencias magistrales. Referentes de la industria compartirán tendencias, experiencias y desafíos del sector.
- Paneles y conversaciones. Debates sobre desarrollo, financiamiento, publicación, talento y nuevas tecnologías.
- Showcase de videojuegos. Exhibición de proyectos desarrollados por estudios y equipos de la región.
- Networking y rondas de negocios. Espacios diseñados para generar alianzas, colaboraciones y oportunidades de negocio.
- Meet & Play. Instancias para probar videojuegos, interactuar con sus creadores y conocer nuevos proyectos.