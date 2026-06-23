Vuelve “Tucumán hace videojuegos”: las actividades del evento geek que convoca desarrolladores e inversores

En la capital tucumana habrá espacios para ampliar conocimientos e incursionar en el mundo del diseño, pero también para la parte de los recursos financieros, porque se invitará a potenciales inversores para apoyar los proyectos. Se buscará también descubrir nuevos talentos y conectar con quienes ya están trabajando en la construcción del futuro de los videojuegos en el NOA.