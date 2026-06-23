Noche de San Juan: la tradición que renace cada 23 de junio

La noche más mágica del año volverá a encenderse hoy. Como cada 23 de junio, miles de personas en distintos puntos del mundo celebrarán la tradicional Noche de San Juan, una festividad cargada de simbolismo, rituales y creencias populares vinculadas a la renovación, la purificación y la esperanza.
La celebración tiene lugar en la víspera del Día de San Juan Bautista, que se conmemora cada 24 de junio. Aunque hoy está asociada al calendario cristiano, sus orígenes son mucho más antiguos. Diversos historiadores sostienen que esta tradición nació en antiguas celebraciones paganas ligadas al solsticio: un momento del año considerado especial por numerosas culturas debido a los cambios en la duración de los días y las noches. Con el paso del tiempo, la Iglesia incorporó estas prácticas populares y las vinculó con el nacimiento de San Juan Bautista.
En el hemisferio norte, la festividad coincide con el inicio del verano; en el sur, en cambio, ocurre pocos días después del solsticio de invierno, lo que no ha impedido que conserve su halo de misterio y magia.
El fuego
Uno de los elementos centrales de la Noche de San Juan es el fuego. Las tradicionales hogueras representan la purificación y el cierre de ciclos. La creencia popular sostiene que quemar aquello que ya no se desea en la vida permite dejar atrás energías negativas y abrirse a nuevas oportunidades. Por esa razón, muchas personas escriben en un papel aquello que quieren abandonar -miedos, angustias o situaciones dolorosas- y lo arrojan al fuego. Otros prefieren escribir deseos, proyectos o anhelos para el futuro y quemarlos simbólicamente con la esperanza de que se concreten.
Entre los rituales más difundidos también se encuentran los relacionados con el amor, la prosperidad y la buena fortuna. Algunas tradiciones recomiendan colocar ramas de romero debajo de la almohada para atraer el amor o dejar un recipiente con agua y flores al sereno durante la noche para utilizarlo al día siguiente como un gesto de renovación espiritual. También es habitual encender velas de distintos colores según las intenciones personales: rojas para el amor, verdes para la abundancia o blancas para la protección.
Sacrificio
Otra costumbre muy extendida consiste en saltar sobre pequeñas fogatas o brasas. Según la tradición, este acto ayuda a purificar el cuerpo y el espíritu, además de atraer la buena suerte para el año que comienza simbólicamente en esta fecha. En distintas regiones de Argentina aún sobreviven antiguas celebraciones populares, con fogones comunitarios, quema de muñecos y reuniones familiares alrededor del fuego.
Más allá de las creencias y supersticiones, la Noche de San Juan continúa vigente porque ofrece una pausa para reflexionar, hacer balances y proyectar nuevos deseos. En tiempos de incertidumbre, muchas personas encuentran en estos rituales una forma simbólica de cerrar etapas y comenzar otras con renovadas expectativas.
Esta noche, cuando el reloj marque la medianoche, el fuego volverá a ser protagonista. Y, como ocurre desde hace siglos, no faltarán quienes se animen a pedir un deseo, convencidos de que la magia de San Juan puede ayudar a hacerlo realidad. ￼