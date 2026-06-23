Noche de San Juan: la tradición que renace cada 23 de junio

El fuego

Uno de los elementos centrales de la Noche de San Juan es el fuego. Las tradicionales hogueras representan la purificación y el cierre de ciclos. La creencia popular sostiene que quemar aquello que ya no se desea en la vida permite dejar atrás energías negativas y abrirse a nuevas oportunidades. Por esa razón, muchas personas escriben en un papel aquello que quieren abandonar -miedos, angustias o situaciones dolorosas- y lo arrojan al fuego. Otros prefieren escribir deseos, proyectos o anhelos para el futuro y quemarlos simbólicamente con la esperanza de que se concreten.