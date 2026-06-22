¿Vale la pena aprender a programar con ChatGPT y la IA al alcance de todos?

Quizás por eso la historia de Rolling Code también es, en cierta forma, una historia sobre educación. La empresa nació en Tucumán y fue construida sin grandes inversiones ni fondos externos. Juárez y sus socios comenzaron desarrollando software y después decidieron compartir aquello que hacían todos los días a través de una escuela de programación. "Nosotros usamos la educación para crecer", cuenta. La frase tiene un significado literal. Antes de crear la empresa, la formación fue la herramienta que les permitió abrirse camino profesionalmente. Más tarde decidieron transformar esa experiencia en una oportunidad para otros.