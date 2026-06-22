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¿Vale la pena aprender a programar con ChatGPT y la IA al alcance de todos?

El cofundador de Rolling Code sostiene que la inteligencia artificial resuelve tareas simples, pero los problemas complejos siguen necesitando comprensión técnica.

Hace 7 Hs

Mientras millones de personas le piden respuestas a ChatGPT y las herramientas de inteligencia artificial prometen hacer en segundos tareas que antes llevaban horas, en escuelas, universidades y ferias educativas se preguntan si todavía vale la pena aprender a programar. Para Walter Esteban Juárez Rivas, CEO y cofundador de Rolling Code, la respuesta es sí. Pero no por las razones que se escuchaban hace algunos años, cuando la programación aparecía como la profesión del futuro y parecía capaz de garantizar empleo para cualquiera que aprendiera algunas líneas de código.

"Tu resultado es igual al conocimiento que tengas multiplicado por la inteligencia artificial", resume. Y enseguida aclara la idea que guía gran parte de su trabajo: la IA potencia, acelera y ayuda, pero no puede reemplazar aquello que una persona no sabe. La reflexión surgió durante "Encuentros La Gaceta Educación 2026". Juárez Rivas es uno de los creadores de una empresa que desarrolla software para compañías de distintos sectores y que, al mismo tiempo, forma a cientos de personas que hoy trabajan en Argentina, España y Estados Unidos.

Los límites de la inteligencia artificial

"La inteligencia artificial puede construir software sencillo y resolver muchas tareas. Nosotros la usamos todos los días. Nos permite escribir código más rápido, hacer pruebas y mejorar muchísimo nuestra productividad. Pero cuando aparecen problemas complejos, sigue siendo necesario entender cómo funciona todo por detrás", explica Juárez.

El CEO de Rolling Code asegura que esa preocupación ya apareció varias veces en la industria tecnológica. Ocurrió durante distintas crisis del sector y volvió a suceder con la inteligencia artificial. Aunque sostiene que la realidad terminó mostrando otra cosa. "Hoy más que nunca necesitás las bases. Si todos usan inteligencia artificial, la diferencia la va a seguir haciendo quien tenga el conocimiento para entender qué está pasando", afirma.

Quizás por eso la historia de Rolling Code también es, en cierta forma, una historia sobre educación. La empresa nació en Tucumán y fue construida sin grandes inversiones ni fondos externos. Juárez y sus socios comenzaron desarrollando software y después decidieron compartir aquello que hacían todos los días a través de una escuela de programación. "Nosotros usamos la educación para crecer", cuenta. La frase tiene un significado literal. Antes de crear la empresa, la formación fue la herramienta que les permitió abrirse camino profesionalmente. Más tarde decidieron transformar esa experiencia en una oportunidad para otros.

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