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Noche de San Juan: los rituales más populares para atraer suerte, amor y prosperidad

Esta semana llena de misticismo cuenta con una fecha especial para el norte del país.

Noche de San Juan: los rituales más populares para atraer suerte, amor y prosperidad
La Gaceta/ Matías Vieito
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El norte de Argentina celebra este 23 de junio la Noche de San Juan con tradicionales rituales de fuego y agua para atraer salud, amor y prosperidad.
  • Esta festividad fusiona la tradición católica del nacimiento de San Juan Bautista con ritos paganos del solsticio de invierno, usando fogatas y ofrendas purificadoras.
  • La preservación de estas prácticas místicas refuerza la identidad cultural regional y promueve el turismo mediante la transmisión de creencias de generación en generación.
Resumen generado con IA

Un aura mística envuelve el inicio de esta semana gracias al pasado solsticio de invierno del día 21. Mientras le sigue la Noche de San Juan, que será este 23 de junio durante las últimas horas del día. La celebración aporta sus tradicionales rituales de purificación. Esta es una festividad caracterizada por el protagonismo absoluto del agua y el fuego.

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Esta conmemoración, fechada cada 24 de junio, posee una doble raíz cultural. Por un lado, la tradición católica recuerda el nacimiento de San Juan Bautista; por el otro, el ámbito popular y pagano festeja el cambio de estación junto a las energías de renovación que las civilizaciones antiguas veneraban en el pasado.

Rituales del Día de San Juan: las diferentes tradiciones

Durante la noche del 23 y la madrugada del 24, pueblos enteros celebran a San Juan. Las calles se llenan de fogatas, hogueras y muñecos para quemar como una ofrenda. También los caminos de cenizas aparecen esta noche, como parte de una entrega que hacen quienes caminan descalzos sobre carbones encendidos.

Para atraer salud y belleza:

Un ritual que se puede hacer en casa está relacionado a la purificación que se obtiene bañándose en el mar a la medianoche. Cuando den las 12, podés lavarte la cara, ya sea con agua de mar o con agua con hierbas. Este acto augura buena salud y belleza para el próximo año.

Encontrar el amor

Para encontrar el amor verdadero necesitarás dos velas rojas. Encendelas y escribí el nombre de tu persona amada en un papel. Una vez que se consuman las velas, guardá el papel con la cera restante debajo de tu almohada. Si no tenés una persona que despierte todo tu interés, en el papel podés manifestar encontrar “un buen amor” o “un alma gemela”.

Tres deseos

El incienso, un elemento también usado en rituales religiosos, es el elemento que usarás para este ritual. En tres papeles diferentes escribí tus tres deseos. Encendé la barrita de incienso con una vela y quemá los tres papeles. Dejá la vela en el piso y saltala de lado a lado tres veces. Para cerrar el ritual, arrojá los restos de incienso, las cenizas y la cera a un lugar en el que el agua se los lleve.

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