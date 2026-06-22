Noche de San Juan: los rituales más populares para atraer suerte, amor y prosperidad

El incienso, un elemento también usado en rituales religiosos, es el elemento que usarás para este ritual. En tres papeles diferentes escribí tus tres deseos. Encendé la barrita de incienso con una vela y quemá los tres papeles. Dejá la vela en el piso y saltala de lado a lado tres veces. Para cerrar el ritual, arrojá los restos de incienso, las cenizas y la cera a un lugar en el que el agua se los lleve.