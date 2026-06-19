Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Resumen para apurados
- El músico callejero Lorenzo Alderete falleció hoy en San Miguel de Tucumán tras batallar contra un cáncer agresivo que lo había alejado de las peatonales de la ciudad.
- El artista, ícono de las peatonales locales, recibió tratamiento oncológico del Ministerio de Salud provincial ante la complejidad de su sarcoma, tras dejar los shows urbanos.
- Su deceso causó un profundo pesar en Tucumán y redes sociales, donde es recordado como un referente cultural cuyo legado musical perdurará en la identidad de la capital.
Tucumán se despertó hoy con un silencio distinto, uno que duele en las esquinas. Lorenzo Alderete, o simplemente "Lorenzo", como lo conocían miles de tucumanos que alguna vez detuvieron su marcha para escucharlo, falleció tras dar una batalla tenaz contra una enfermedad que terminó por apagar su voz, pero no su recuerdo.
Lorenzo no era solo un músico; era parte del patrimonio vivo de San Miguel de Tucumán. Con su instrumento a cuestas, fue el cronista musical de las mañanas de oficina y las tardes de paseo. Sin embargo, en los últimos meses, su lugar en la vereda quedó vacío.
Un sarcoma avanzado y extremadamente agresivo se cruzó en su camino, afectando severamente su movilidad y su salud, obligándolo a cambiar las peatonales por las salas de hospital.
Una lucha acompañada
Su última etapa la transitó en el Hospital Centro de Salud. Allí, en el servicio de oncología del establecimiento de avenida Avellaneda 750, Lorenzo recibió no solo el cuidado médico, sino también el afecto de un personal que lo reconoció desde el primer día.
A pesar de contar con la cobertura de PAMI, la complejidad y urgencia de su cuadro hicieron que el Ministerio de Salud Pública de Tucumán asumiera la totalidad de su tratamiento oncológico, al garantizar que el artista recibiera todo lo necesario en su pelea contra el cáncer.
Hace pocos días, Lorenzo había recibido el alta médica con la esperanza de un descanso en paz, pero el avance de la enfermedad fue implacable y el desenlace se produjo poco después de su paso por el centro sanitario.
El eco de su música
La noticia de su deceso generó una inmediata ola de pesar en las redes sociales, donde los tucumanos lo recordaron como un hombre respetuoso, de sonrisa mansa y una dedicación inquebrantable a su arte.
Lorenzo Alderetes (como también se lo llamaba popularmente) lograba lo que pocos: que el ritmo frenético del microcentro se detuviera por un instante.
Hoy, las peatonales que lo vieron brillar sienten su ausencia. Se fue el hombre, pero queda el eco de sus melodías flotando en el aire de la ciudad. Lorenzo ya no tendrá que luchar contra el dolor; ahora su música, libre de toda carga, seguramente suena en algún rincón eterno, ahí donde los artistas como él nunca dejan de tocar.