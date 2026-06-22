El origen del Día de San Juan: ¿por qué se celebra cada noche del 23 de junio?

Por qué dicen que siempre llueve en San Juan

El Día de San Juan se celebra cada 24 de junio para conmemorar el nacimiento de Juan el Bautista, hijo de Zacarías y santa Isabel, y primo de Jesús. Durante la época colonial en México, comenzó el festejo de esta fecha, la cual coincidía de manera singular con un fenómeno climatológico: casi siempre llovía ese día, lo que provocó que la festividad católica se entrelazara con las celebraciones prehispánicas dedicadas a las deidades locales.