Los videos de Jésica Cirio con dólares impulsan nuevos allanamientos

La difusión de videos en los que Jésica Cirio aparece mostrando grandes cantidades de dólares guardados en bolsas, cajones y valijas provocó un nuevo avance en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a la conductora, a su ex esposo Martín Insaurralde y a Sofía Clerici. A raíz de la aparición de ese material, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una serie de allanamientos para intentar determinar si las imágenes pueden aportar pruebas relevantes a la investigación.