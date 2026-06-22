Los videos de Jésica Cirio con dólares impulsan nuevos allanamientos

La difusión de videos en los que Jésica Cirio aparece mostrando grandes cantidades de dólares guardados en bolsas, cajones y valijas provocó un nuevo avance en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a la conductora, a su ex esposo Martín Insaurralde y a Sofía Clerici. A raíz de la aparición de ese material, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una serie de allanamientos para intentar determinar si las imágenes pueden aportar pruebas relevantes a la investigación.
Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Sergio Mola, quien impulsa la causa. Durante el domingo, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron operativos en un departamento del barrio porteño de Palermo que sería propiedad de Cirio y también en la vivienda de Banfield donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, empresario financiero y última pareja de la modelo.
El objetivo de los allanamientos era secuestrar celulares, computadoras, tarjetas de memoria y otros dispositivos electrónicos que pudieran contener información vinculada a los videos o a los movimientos patrimoniales investigados. Sin embargo, según fuentes judiciales, no se encontraron elementos considerados de interés inmediato para el expediente.
Las imágenes fueron difundidas por el diario La Nación y, según se informó, habrían sido grabadas durante 2023. En ellas se observa a Cirio recorriendo un vestidor donde aparecen numerosos fajos de dólares almacenados en bolsas transparentes, ocultos debajo de ropa, dentro de cajones, sobre estantes y también en valijas. La cantidad de dinero exhibida llevó a especular con la existencia de varios millones de dólares.
De acuerdo con la información publicada, los videos habrían sido registrados en la casa que Cirio compartió con Insaurralde en el country Fincas de San Vicente. La pareja estuvo casada desde 2014 y formalizó su divorcio en julio de 2023, luego de haberse separado meses antes.
La aparición de este material cobra especial relevancia porque tanto Cirio como Insaurralde ya están bajo investigación judicial. Además, ambos, junto a Clerici, tienen una inhibición general de bienes mientras continúa la pesquisa destinada a determinar si existió un incremento patrimonial injustificado o maniobras de lavado de activos.
La causa se inició en octubre de 2023, después de que se conocieran fotografías y videos del viaje de lujo que Insaurralde realizó junto a Clerici en Marbella, España. Las imágenes mostraban al entonces dirigente peronista disfrutando de un exclusivo yate, regalos costosos y un estilo de vida que despertó sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.
Según la fiscalía, varios bienes y gastos atribuidos a Insaurralde no tendrían correlación con los ingresos declarados durante su trayectoria como funcionario público. Entre los elementos analizados figuran propiedades, vehículos de alta gama, cuentas bancarias, viajes al exterior y la construcción de una lujosa vivienda en Fincas de San Vicente.
Comunicado
Tras la difusión de los videos, Cirio emitió un comunicado en el que negó cualquier conducta irregular. La conductora sostuvo que el material fue obtenido de manera ilegal mediante el acceso no autorizado a archivos privados y aseguró que desde hace más de un año es víctima de intentos de extorsión vinculados con esas imágenes.
Además, indicó que existe una denuncia previa presentada ante la Justicia por ese motivo y remarcó que acudió a los tribunales antes de que el contenido se hiciera público. También afirmó que los videos presentan cortes y alteraciones que, según su versión, evidenciarían manipulaciones digitales.
Mientras la defensa de Cirio insiste en que las imágenes deben ser peritadas para verificar su autenticidad, la Justicia busca determinar si el material puede convertirse en una prueba relevante dentro de la investigación patrimonial. Por ahora no hubo cambios en la situación procesal de la conductora, pero la difusión de los videos volvió a colocar la causa en el centro de la escena.
Los próximos pasos dependerán de las pericias técnicas y de la capacidad de los investigadores para establecer el origen del dinero exhibido. Si las imágenes logran incorporarse formalmente al expediente y se comprueba que reflejan fondos sin justificación legal, podrían reforzar las sospechas existentes. En cambio, si se confirma la existencia de manipulaciones o se acredita el origen legítimo del dinero, su impacto judicial podría verse considerablemente reducido.