Complicaciones en el tránsito vehicular por un corte en la avenida Mate de Luna al 1.700

Un corte en avenida Mate de Luna al 1.700 alteró el tránsito en la mañana del martes en San Miguel de Tucumán.
El motivo fue el acto oficial por el 85° aniversario del Instituto de Enseñanza Superior de Policía "General José F. de San Martín", que contó con la participación del gobernador Osvaldo Jaldo y comenzó a las 8.
La interrupción de la circulación en esa arteria, una de las principales de la ciudad, generó demoras para los conductores que habitualmente la utilizan en el horario pico matutino.
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