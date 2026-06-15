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Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Lo que hay que saber.

BUSES. Los colectivos funcionarán con horarios reducidos esta jornada.
BUSES. Los colectivos funcionarán con horarios reducidos esta jornada.
Hace 1 Hs

El feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes modificará hoy el funcionamiento habitual de distintos servicios públicos en el área metropolitana de Tucumán. Mientras algunos sectores trabajarán con guardias mínimas, otros mantendrán prestaciones normales, especialmente en Yerba Buena.

En San Miguel de Tucumán, la Municipalidad informó que los ómnibus urbanos circularán con frecuencia de domingo y que no habrá recolección de residuos durante toda la jornada. Además, las oficinas administrativas permanecerán cerradas y el Mercado Municipal Dorrego no abrirá sus puertas.

La Asistencia Pública suspenderá la atención en consultorios, aunque mantendrá operativas las guardias médicas, odontológicas y de enfermería durante las 24 horas. Por su parte, los cementerios municipales funcionarán en sus horarios habituales y los reclamos podrán canalizarse a través de la aplicación Ciudad SMT.

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La actividad comercial también tendrá un esquema especial. Desde la Cámara de Comercio indicaron que la apertura será optativa para aquellos rubros que consideren beneficioso trabajar durante el feriado, en la antesala de una semana marcada además por los preparativos para el Día del Padre.

Lo que sucederá en Yerba Buena

En contraste, Yerba Buena mantendrá gran parte de sus prestaciones habituales durante el feriado. La recolección domiciliaria de residuos se realizará normalmente, al igual que el servicio de seguridad, los operativos de tránsito y el funcionamiento del Munibus.

Las dependencias administrativas permanecerán cerradas, mientras que el Centro de Salud Carrillo trabajará únicamente con guardias.

Yerba Buena: qué servicios funcionan el lunes feriado por el Paso a la Inmortalidad de Güemes

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El cementerio municipal abrirá de 8 a 19, con personal reducido para la atención de emergencias.

Desde el municipio recordaron además que los vecinos podrán realizar consultas, reclamos y solicitudes mediante la aplicación Yerba Buena Digital durante toda la jornada.

Este feriado parte del fin de semana largo dispuesto por el traslado de la conmemoración de Güemes, que originalmente se recuerda cada 17 de junio. Por ello, tanto organismos públicos como servicios municipales adaptaron sus cronogramas para garantizar prestaciones esenciales y atender eventuales emergencias.

Qué servicios no funcionarán durante el feriado del lunes 15 de junio

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Quienes deban realizar trámites, sacar residuos o utilizar el transporte público deberán tener en cuenta estas modificaciones para evitar inconvenientes durante la jornada.

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