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¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?

El apagón de Fable (fábula, traducido al español) materializa un nuevo conflicto en la historia del capitalismo: ¿quién debe regular esta frontera? o dicho en otros términos, ¿quién debe autorizar la posibilidad de abrir puertas hacia lo desconocido?

Dario Amodei, director de Anthropic. AFP.
Dario Amodei, director de Anthropic. AFP.
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Pablo Hamada debate hoy sobre quién debe regular la inteligencia artificial y el rol de Dario Amodei, director de Anthropic, ante los desafíos éticos globales de esta tecnología.
  • La discusión surge ante el rápido avance de la IA generativa y la falta de un marco legal unificado, lo que genera tensiones entre las empresas creadoras y los gobiernos.
  • El desenlace de esta disputa definirá los límites éticos y de seguridad del software del futuro, impactando en la soberanía tecnológica y el desarrollo económico mundial.
Resumen generado con IA

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