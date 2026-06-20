El romántico mensaje que Rodrigo De Paul le dedicó a Tini Stoessel y revolucionó las redes en plena concentración
El mediocampista de la Selección argentina le dedicó una tierna frase a la cantante antes del partido frente a Austria. El gesto alimentó el entusiasmo de los fanáticos y volvió a poner el foco en la pareja.
Resumen para apurados
- Rodrigo De Paul le dedicó un tierno mensaje en redes sociales a Tini Stoessel desde la concentración de la Selección argentina antes del partido ante Austria.
- El futbolista comentó "Te extraño" en un posteo de la cantante. El gesto surge mientras crecen los rumores sobre un posible casamiento planeado para el próximo 19 de diciembre.
- El posible enlace, que coincidiría con la boda de Lali Espósito, genera gran expectativa en el espectáculo argentino y reafirma la solidez de la pareja ante los medios.
Rodrigo De Paul volvió a demostrar públicamente el cariño que siente por Tini Stoessel. En medio de la concentración de la Selección argentina y mientras se prepara para el partido ante Austria, el futbolista sorprendió a la cantante con un mensaje romántico en redes sociales que rápidamente se volvió viral.
Todo comenzó cuando Tini compartió una serie de videos en los que se la veía disfrutando de una salida con amigas. Entre los miles de comentarios y reacciones que recibió la publicación, hubo uno que captó especialmente la atención de los seguidores de la artista: el de De Paul.
Sin rodeos, el campeón del mundo escribió una frase breve pero contundente: “Te extraño”.
El mensaje generó una catarata de reacciones entre los fanáticos de la pareja, que celebraron el gesto y lo interpretaron como una nueva muestra del gran momento que atraviesan juntos. A pesar de los rumores que suelen rodear a la relación, ambos continúan exhibiendo señales de complicidad y afecto.
Aunque suelen preservar gran parte de su vida privada, en los últimos meses protagonizaron varios intercambios públicos que reflejan el presente sentimental que comparten. Días atrás, fue la propia Tini quien emocionó a sus seguidores al dedicarle unas sentidas palabras al futbolista tras el triunfo de la Scaloneta frente a Argelia.
La distancia y los compromisos profesionales no parecen ser un obstáculo para la pareja. Por el contrario, cada mensaje, cada publicación y cada demostración pública de cariño refuerzan una historia de amor que sigue despertando interés y simpatía entre sus seguidores.
¿Se acerca el casamiento?
Mientras los gestos románticos se multiplican, también crecen las versiones sobre un posible paso trascendental en la relación. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían organizando su casamiento para el próximo 19 de diciembre.
Aunque ninguno de los dos confirmó la información, el rumor ganó fuerza en los últimos días y generó una enorme expectativa entre los fanáticos.
La coincidencia de la fecha sumó un dato llamativo: el 19 de diciembre también habría sido elegido por Lali Espósito y Pedro Rosemblat para celebrar su boda. De concretarse ambos enlaces, la jornada podría convertirse en una fecha inolvidable para el mundo del espectáculo argentino.
Por ahora, tanto Tini y De Paul como Lali y Rosemblat mantienen absoluto hermetismo sobre sus planes, mientras las especulaciones continúan creciendo.