EspectáculosFamosos

El romántico mensaje que Rodrigo De Paul le dedicó a Tini Stoessel y revolucionó las redes en plena concentración

El mediocampista de la Selección argentina le dedicó una tierna frase a la cantante antes del partido frente a Austria. El gesto alimentó el entusiasmo de los fanáticos y volvió a poner el foco en la pareja.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul planean su casamiento para fin de año
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul planean su casamiento para fin de año
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rodrigo De Paul le dedicó un tierno mensaje en redes sociales a Tini Stoessel desde la concentración de la Selección argentina antes del partido ante Austria.
  • El futbolista comentó "Te extraño" en un posteo de la cantante. El gesto surge mientras crecen los rumores sobre un posible casamiento planeado para el próximo 19 de diciembre.
  • El posible enlace, que coincidiría con la boda de Lali Espósito, genera gran expectativa en el espectáculo argentino y reafirma la solidez de la pareja ante los medios.
Resumen generado con IA

Rodrigo De Paul volvió a demostrar públicamente el cariño que siente por Tini Stoessel. En medio de la concentración de la Selección argentina y mientras se prepara para el partido ante Austria, el futbolista sorprendió a la cantante con un mensaje romántico en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando Tini compartió una serie de videos en los que se la veía disfrutando de una salida con amigas. Entre los miles de comentarios y reacciones que recibió la publicación, hubo uno que captó especialmente la atención de los seguidores de la artista: el de De Paul.

Sin rodeos, el campeón del mundo escribió una frase breve pero contundente: “Te extraño”.

El mensaje generó una catarata de reacciones entre los fanáticos de la pareja, que celebraron el gesto y lo interpretaron como una nueva muestra del gran momento que atraviesan juntos. A pesar de los rumores que suelen rodear a la relación, ambos continúan exhibiendo señales de complicidad y afecto.

Aunque suelen preservar gran parte de su vida privada, en los últimos meses protagonizaron varios intercambios públicos que reflejan el presente sentimental que comparten. Días atrás, fue la propia Tini quien emocionó a sus seguidores al dedicarle unas sentidas palabras al futbolista tras el triunfo de la Scaloneta frente a Argelia.

El romántico mensaje que Rodrigo De Paul le dedicó a Tini Stoessel y revolucionó las redes en plena concentración

La distancia y los compromisos profesionales no parecen ser un obstáculo para la pareja. Por el contrario, cada mensaje, cada publicación y cada demostración pública de cariño refuerzan una historia de amor que sigue despertando interés y simpatía entre sus seguidores.

¿Se acerca el casamiento?

Mientras los gestos románticos se multiplican, también crecen las versiones sobre un posible paso trascendental en la relación. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían organizando su casamiento para el próximo 19 de diciembre.

Aunque ninguno de los dos confirmó la información, el rumor ganó fuerza en los últimos días y generó una enorme expectativa entre los fanáticos.

La coincidencia de la fecha sumó un dato llamativo: el 19 de diciembre también habría sido elegido por Lali Espósito y Pedro Rosemblat para celebrar su boda. De concretarse ambos enlaces, la jornada podría convertirse en una fecha inolvidable para el mundo del espectáculo argentino.

Por ahora, tanto Tini y De Paul como Lali y Rosemblat mantienen absoluto hermetismo sobre sus planes, mientras las especulaciones continúan creciendo.

Temas Selección Argentina de fútbolRodrigo De PaulTini Stoessel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De compartir club a verlo en la Selección: la historia de Marcos Senesi y Kelci-Rose, su novia futbolista

De compartir club a verlo en la Selección: la historia de Marcos Senesi y Kelci-Rose, su novia futbolista

Otamendi y una confesión íntima antes del debut: Cuando estoy solo pienso que esto se termina

Otamendi y una confesión íntima antes del debut: "Cuando estoy solo pienso que esto se termina"

Mundial 2026: ¿cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Argentina?

Mundial 2026: ¿cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Argentina?

Mundial 2026: Argelia presentó un reclamo formal a la FIFA por disconformidad con el arbitraje contra Argentina

Mundial 2026: Argelia presentó un reclamo formal a la FIFA por disconformidad con el arbitraje contra Argentina

A 17.000 kilómetros de distancia: Bangladesh enloqueció con Messi y volvió a demostrar su fanatismo por Argentina

A 17.000 kilómetros de distancia: Bangladesh enloqueció con Messi y volvió a demostrar su fanatismo por Argentina

Lo más popular
Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga
1

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán
2

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región
3

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas
4

Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas
5

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Ranking notas premium
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
2

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
3

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
4

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Es una vergüenza: los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura
5

"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

Más Noticias
Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

El día que Mario Pergolini dijo que un famoso cantante había muerto: su reflexión tras el caso de Florencia Peña

El día que Mario Pergolini dijo que un famoso cantante había muerto: su reflexión tras el caso de Florencia Peña

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Anne Hathaway embarazada: la romántica historia con Adam Shulman, el hombre con el que espera su tercer hijo

Anne Hathaway embarazada: la romántica historia con Adam Shulman, el hombre con el que espera su tercer hijo

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Comentarios