Otamendi y una confesión íntima antes del debut: "Cuando estoy solo pienso que esto se termina"

Más allá del análisis futbolístico, la conferencia también dejó espacio para la emoción. A los 38 años, Otamendi afronta el que será su cuarto Mundial y probablemente su última gran función con la camiseta argentina. Aunque intentó mostrarse enfocado en el presente, reconoció que hay momentos en los que la realidad lo golpea. “Disfruto mucho estos momentos porque sé que va a ser mi último Mundial con la Selección. Trato de vivir el día a día, disfrutar de mis compañeros y de cada entrenamiento”, confesó. “Cuando estoy con mi familia o más tranquilo sí pienso que esto se termina. Ahí aparece la sensibilidad, pero hoy prefiero disfrutar el momento”, agregó.