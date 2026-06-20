El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027
El oficialismo y La Libertad Avanza ya comenzaron a mover sus fichas de cara al año electoral. Mientras el gobernador Osvaldo Jaldo consolida un esquema político cada vez más propio, los libertarios aceleran su expansión territorial. Las fortalezas, las tensiones y las cuentas pendientes de los dos principales espacios de la política tucumana.
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