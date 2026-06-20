Seguridad

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

Viajaban en un auto que chocó contra una rastra cañera sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.251, en la localidad de Agua Azul.

MURIERON TODOS LOS OCUPANTES DEL AUTO. El vehículo chocó contra una rastra cañera, en la ruta 9, a la altura de Leales.
MURIERON TODOS LOS OCUPANTES DEL AUTO. El vehículo chocó contra una rastra cañera, en la ruta 9, a la altura de Leales.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Cuatro personas, entre ellas una niña, fallecieron el sábado tras chocar su auto contra un camión cañero en la ruta nacional 9, a la altura de Leales, Tucumán.
  • El auto, proveniente de Santiago del Estero, impactó contra las ruedas traseras del acoplado del camión que salía de un campo de caña e ingresaba a la ruta.
  • La justicia y la policía investigan las causas del siniestro para determinar responsabilidades, lo que reaviva el debate sobre la seguridad vial en la región.
Resumen generado con IA

Las autoridades identificaron a las cuatro personas que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido durante la madrugada de este sábado sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.251, en la localidad de Agua Azul, departamento Leales.

Según el informe policial, el siniestro se produjo alrededor de las 4.30 e involucró a un camión Mercedes Benz L1624, dominio GMB-181, con acoplado marca Navarro, sin dominio visible, y un automóvil Ford Ka gris, dominio AE013MH.

De acuerdo con las actuaciones, el camión era conducido por Cristian José Beltrán, de 45 años, domiciliado en la localidad de Monteagudo, departamento Simoca. El vehículo salía desde un campo de plantación de caña de azúcar y se incorporaba a la ruta en dirección norte cuando, por causas que son materia de investigación, fue impactado en las ruedas traseras del lateral izquierdo por el automóvil que circulaba de norte a sur.

Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

El Ford Ka era conducido por Daniel Alberto Díaz, de 57 años, domiciliado en la ciudad de Santiago del Estero. Junto a él viajaban Sandra Isabel Ligios, de 59 años; Macarena Russo Ligio, de 31 años; y la niña Albertina Russo Suárez, de siete años. Todos tenían domicilio en la capital santiagueña.

A causa de la violencia del impacto, los cuatro ocupantes del automóvil fallecieron en el lugar. Las muertes fueron constatadas por personal del servicio de emergencias 107.

En tanto, Beltrán resultó ileso. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que continúan trabajando para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el fatal choque.

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