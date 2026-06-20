Identificaron a las víctimas del trágico choque en Leales: murieron un hombre, dos mujeres y una niña

De acuerdo con las actuaciones, el camión era conducido por Cristian José Beltrán, de 45 años, domiciliado en la localidad de Monteagudo, departamento Simoca. El vehículo salía desde un campo de plantación de caña de azúcar y se incorporaba a la ruta en dirección norte cuando, por causas que son materia de investigación, fue impactado en las ruedas traseras del lateral izquierdo por el automóvil que circulaba de norte a sur.