Seguridad

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán
GUSTAVO ORCE. Seguirá en preventiva por balear a un ciclista durante una discusión en mayo.
GUSTAVO ORCE. Seguirá en preventiva por balear a un ciclista durante una discusión en mayo.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán define esta semana archivar la causa contra un exmilitar fallecido y busca un juicio abreviado para el acusado de balear a un ciclista tras un roce vial.
  • El primer caso se archivará tras el suicidio de Daniel Moyano. En el otro, Gustavo Orce sigue en preventiva por balear a un ciclista en una discusión de tránsito en mayo.
  • El acuerdo evitará el juicio oral para Orce mediante una pena condicional y reparación económica, mientras que el caso del exmilitar cerrará sin condena por su fallecimiento.
Resumen generado con IA

Un caso está a punto de cerrarse por el fallecimiento de su principal acusado. El otro entró en una etapa de definiciones porque las partes intentan alcanzar un acuerdo que evite la realización de un juicio. Esos son los avances registrados en los expedientes de dos episodios que conmocionaron a los tucumanos en las últimas semanas.

El fiscal Carlos Sale recibió el informe preliminar de la autopsia que confirmaría que Daniel Moyano se quitó la vida. Por esa razón, al no existir una persona a la que se le pueda atribuir responsabilidad penal, deberá archivar la causa iniciada por el episodio de violencia de género contra su ex pareja y por el ataque sufrido por Carlos Quinteros, el trapito que salió en ayuda de la mujer. Con el correr de las horas se fueron confirmando algunos detalles del caso. La mujer había abandonado el domicilio que compartía con Moyano el domingo. No habrían existido denuncias contra el ex militar.

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

Tentativa de homicidio

Por otra parte, los defensores de Gustavo Orce, acusado de haber baleado al ciclista Cristian Palacios el 21 de mayo, fracasaron en su intento de que el imputado cumpliera la prisión preventiva que le fue dictada hace casi un mes bajo la modalidad de arresto domiciliario. El fiscal Mariano Fernández lo acusó de tentativa de homicidio por haberle disparado a Palacios después de protagonizar una discusión originada por un incidente de tránsito registrado en San Juan al 600. Fuentes judiciales indicaron que las partes podrían arribar a un acuerdo para cerrar el caso a través de un juicio abreviado. En ese escenario, el imputado recibiría una pena de cumplimiento condicional y la víctima una reparación económica.

Temas TucumánCarlos SaleInseguridadDaniel Moyano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

La autopsia, clave para esclarecer el crimen de Villa Carmela

La autopsia, clave para esclarecer el crimen de Villa Carmela

Carlos Ale: “Los tucumanos merecen un transporte mejor, no simplemente un boleto más caro”

Carlos Ale: “Los tucumanos merecen un transporte mejor, no simplemente un boleto más caro”

Lo más popular
Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga
1

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán
2

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas
3

Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027
4

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región
5

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Ranking notas premium
Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
1

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
2

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
4

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
5

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Más Noticias
Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

Violencia en Tucumán: siete de cada 10 peleas terminan con un baleado

Violencia en Tucumán: siete de cada 10 peleas terminan con un baleado

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)

Una mesa de expertos analiza la viabilidad de un plan de bicisendas para San Miguel de Tucumán

Una mesa de expertos analiza la viabilidad de un plan de bicisendas para San Miguel de Tucumán

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas

Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas

Comentarios