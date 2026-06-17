Mundial 2026

Mundial 2026: ¿cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Argentina?

Los campeones del mundo golearon en el debut y ya preparan el segundo partido de la Copa del Mundo.

HAY EQUIPO. La Selección tuvo un debut más que auspicioso en la Copa del Mundo, de la mano de su líder Lionel Messi.
HAY EQUIPO. La Selección tuvo un debut más que auspicioso en la Copa del Mundo, de la mano de su líder Lionel Messi. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras golear 3-0 a Argelia, la Selección Argentina enfrentará a Austria en su segundo partido del Mundial 2026 el lunes 22 de junio en Dallas para asegurar la clasificación.
  • El equipo de Scaloni entrena en Kansas enfocándose en la aclimatación al calor. El historial ante los austríacos registra dos amistosos previos, sin cruces en Copas del Mundo.
  • Un triunfo en Dallas facilitará el pase a los 16avos de final, una ronda nueva en este Mundial, antes de cerrar el Grupo J frente a Jordania el sábado 27 de junio.
Resumen generado con IA

La Selección Argentina comenzó con el pie derecho la defensa de su corona en el Mundial 2026, tras firmar una goleada por 3-0 ante Argelia en el Kansas City Stadium. Sin embargo, en el búnker comandado por Lionel Scaloni no hay margen para la relajación; la atención de los vigentes campeones del mundo ya está puesta en el siguiente paso dentro del Grupo J.

Mundial 2026: fecha, hora y sede confirmada para el segundo partido de Argentina

El próximo examen de Argentina en el Mundial 2026 será el lunes 22 de junio a las 14, en el Dallas Stadium. El rival será Austria, una selección europea que llega en franco crecimiento y promete ser exigente en las aspiraciones de la albiceleste por asegurar su boleto a la siguiente fase.

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El denominado Das Team se ganó su pasaje directo a la Copa del Mundo tras quedarse con el Grupo H en las Eliminatorias de la UEFA, superando a Rumania, Chipre, San Marino y Bosnia Herzegovina, que luego daría el golpe al eliminar a Italia en los playoffs.

Para afrontar este compromiso, la preparación liderada por Lionel Messi se mantiene concentrada en Kansas City. El cuerpo técnico ha diseñado una planificación rigurosa centrada en dos aspectos fundamentales para el rendimiento físico: aclimatación, con entrenamientos específicos para contrarrestar las exigentes y elevadas temperaturas que caracterizan a la región durante la época estival y la reducción del desgaste, con una logística de traslados sumamente cortos entre las ciudades sede, buscando preservar la frescura muscular de los futbolistas ante el apretado calendario.

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Mundial 2026: historial entre Argentina y Austria

Aunque nunca se han enfrentado en la historia de la Copa del Mundo, el historial registra dos amistosos previos: una goleada argentina por 5-1 en 1980, bajo la conducción de César Luis Menotti, y un empate 1-1, en la antesala del Mundial de Italia 1990.

Con el nuevo formato del torneo, que estrena una ronda de 16avos de final a la que accederán los dos mejores de cada zona y los mejores terceros, dar un paso firme en Dallas resulta clave para Argentina. Tras medir fuerzas con Austria, la fase de grupos para el seleccionado cerrará el sábado 27 de junio a las 23 ante Jordania, en el mismo estadio texano, donde se terminarán de definir las posiciones de cara a las llaves de eliminación directa.

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