Nervios, bocadillos y lo más parecido a hacer capilla para un examen: cómo es hacerle una entrevista a “Tini”

Adentro del estudio, en una especie de lobby o sala, esperan varios periodistas. En una mesa hay todo tipo de bocadillos, dulces y salados. Una mujer está parada al costado para facilitar el servicio de esa comida y de las bebidas. Un miembro del equipo de “Tini” sale de donde se graban las entrevistas y dice en voz alta el apellido del próximo periodista que debe entrar. Los primeros reaccionan con nervios y reciben la “suerte” de sus colegas. Al salir, festeja la entrevista y el haber podido conocer a la cantante. Sus colegas festejan con él mientras el chico de prensa llama a otro periodista. Es lo más parecido a la “capilla” de un examen oral.