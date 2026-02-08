Nervios, bocadillos y lo más parecido a hacer capilla para un examen: cómo es hacerle una entrevista a “Tini”

¿Cómo es una entrevista en persona con "Tini"? ¿Cómo es acercársele y hacerle preguntas? Primero, hay que viajar a la provincia de Buenos Aires. El recital que dará en Tucumán el 1 de abril (las entradas pueden conseguirse en fullticket.com y físicamente en San Martín 853) es motivo suficiente. El encuentro será en Martínez, en los famosos estudios de televisión “Cuyo”, aquellos donde se grababa “Showmatch”, allá por la época del reality dentro de ese programa “Bailando por un sueño”. Para entrar, los periodistas tenemos que estar asegurados, por cualquier accidente que pudiera llegar a ocurrir. No va a pasar nada, al contrario, pero las reglas son las reglas.
Adentro del estudio, en una especie de lobby o sala, esperan varios periodistas. En una mesa hay todo tipo de bocadillos, dulces y salados. Una mujer está parada al costado para facilitar el servicio de esa comida y de las bebidas. Un miembro del equipo de “Tini” sale de donde se graban las entrevistas y dice en voz alta el apellido del próximo periodista que debe entrar. Los primeros reaccionan con nervios y reciben la “suerte” de sus colegas. Al salir, festeja la entrevista y el haber podido conocer a la cantante. Sus colegas festejan con él mientras el chico de prensa llama a otro periodista. Es lo más parecido a la “capilla” de un examen oral.
"Muy simpática"
Una influencer de moda chilena que ya entró y salió hace un rato, cuenta su experiencia: “Es muy simpática, contesta todo. Se extiende mucho en las respuestas, pero solo tenemos 10 minutos así que si tienen preguntas que sí o sí quieran hacer, háganselas al principio”, recomienda.
En un momento "Tini" sale al baño acompañada (hasta la puerta, claro) por algunos de sus ayudantes. Está completamente rubia como se la vio en las fotos de sus vacaciones en Tulum, hace poco. Está vestida con un top asimétrico drapeado. Abajo tiene un jean ancho con botas texanas hasta las rodillas. En una de sus piernas metió el pantalón por dentro de las botas. En la otra, el jean cae hasta el tobillo. Con ese mismo look, vuelve del baño para seguir dando las entrevistas.
“Entrás en 10 minutos”, avisa el miembro del departamento de prensa. Cuando llega el turno de pasar, puede verse a la artista sentada al fondo, delante de una escenografía selvática y el nombre de “Futtura”, el show que actualmente presenta. Antes te interceptan una serie de personas para preguntar el nombre del medio, colocarte el micrófono y avisarte que serán 10 minutos. Ellos harán señas cuando haya que “ir cerrando”.
Ellos encuentro con “Tini” es natural, con un beso y una bienvenida. Las sillas están cerca una de las otra y ella está lista. “Cuando quieras”, avisan. La entrevista comienza.