Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Resumen para apurados
- Tras secuestrar 470 kilos de cocaína el 4 de junio en Tucumán, la Justicia investiga nexos políticos al hallar propaganda partidaria y estatal en la camioneta de los detenidos.
- El levantamiento del sumario reveló que uno de los seis detenidos fue candidato del partido MUP y que el vehículo contenía planillas de asistencia social y banderas partidarias.
- La fiscalía sospecha de una red de lavado de activos y narcotráfico a gran escala, lo que podría ampliar la investigación sobre el financiamiento y la logística de la banda.
El levantamiento del secreto de sumario del expediente en el que se investiga el traslado de 470 kilos de cocaína sirvió para conocer algunos detalles. Uno de ellos, y quizás el más polémico de todos, es que surgieron nuevas vinculaciones políticas en el caso.
El jueves 4, los pesquisas detuvieron una Toyota Hilux en la que se transportaba esa importante cantidad de droga, valuada en más de U$S 2,3 millones. Al requisarla, los gendarmes encontraron dos elementos que fueron separados y actualmente secuestrados como las normas establecen.
Uno era una planilla vacía que tenía el título “Entrega de módulos de mercadería a familias en situación de riesgo”, con el sello del Ministerio de Desarrollo Social. El otro, ocho banderas amarillas con el sello distintivo del Movimiento de Unidad Popular (MUP), organización vinculada al manzurismo.
Rodrigo “Icha” Chávez, uno de los seis detenidos, fue candidato a concejal de Famaillá por ese partido en las últimas elecciones. Los otros arrestados, Marcos Nacif, Pablo Abraham Pérez, Matías Díaz, Enrique Cátulo Santos y Ernesto Cátulo Chamas, no estarían vinculados a la política.
La cuestión es que la camioneta en la que se encontró la droga y ese material al menos habría pertenecido a “Icha”. Y se usa el potencial porque el detenido indicó que se la entregó a Abraham como forma de pago de una camioneta similar que es la que utiliza en su verdulería.
Aclaración
Luis Romano es el referente de la organización política. “No tenemos nada que ver con este caso”, fueron las primeras palabras que salieron de su boca cuando fue entrevistado por LA GACETA. Inmediatamente después, explicó cómo llegó “Icha” a su organización.
“A poco tiempo de que se realizaran las elecciones, nuestro candidato a concejal nos abandonó para irse con otra organización. Entonces, Zavala, que era nuestro postulante a intendente, nos presentó a Chávez y explicó que podía sumarnos votos. Aceptamos porque nos habían hablado muy bien de él. Eso es lo que sucede cuando uno ‘presta’ el partido para otros sin tomar los cuidados correspondientes”, comentó.
Romano también desmintió categóricamente que alguno de los detenidos haya distribuido los módulos alimentarios. “Desde hace tiempo venimos denunciando que el Gobierno, sin que sepamos los motivos, no nos entrega productos para repartir desde noviembre. Lo más probable es que ese material le haya quedado a ‘Icha’ de la campaña”, sostuvo.
“Insisto: no tenemos nada que ver con este caso. Si es por el tema de las banderas, todo el mundo sabe que en los actos se las roban para utilizarlas en otros momentos”, aseguró Romano. “No sabe cuántas veces tuvimos problemas porque aparecían banderas del MUP en algunos cortes y no teníamos nada que ver”, indicó el dirigente, que no se cansó de insistir en que no existen vínculos entre la agrupación y los sospechosos.
Un avance
El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, que está a cargo de la investigación del segundo mayor secuestro de cocaína en la historia de la provincia, va definiendo algunas cuestiones importantes de la causa. Una de ellas es mantener la teoría de que los arrestados serían distintos eslabones de una organización mucho más grande de lo esperado.
En principio, habría señalado a Nacif como un mero transportista. “Icha” Chávez sería el hombre que facilitó la camioneta para trasladar la sustancia. En tanto, Díaz y los Cátulo podrían haber sido los responsables de realizar maniobras de lavado de activos.
Se supo que la esposa de Díaz, que no tiene un trabajo formal declarado, aparece como propietaria de dos camionetas y un camión con acoplado. En tanto, Cátulo Santos fue condenado por haber cometido ese delito para los hermanos Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale. Los mencionados negaron los cargos que se le formularon en su contra.
La situación procesal de Abraham Pérez parece más complicada. Los investigadores creen que sería el encargado de la logística del grupo. La pregunta que aún queda por responder es quién es el dueño del cargamento.