Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

“Insisto: no tenemos nada que ver con este caso. Si es por el tema de las banderas, todo el mundo sabe que en los actos se las roban para utilizarlas en otros momentos”, aseguró Romano. “No sabe cuántas veces tuvimos problemas porque aparecían banderas del MUP en algunos cortes y no teníamos nada que ver”, indicó el dirigente, que no se cansó de insistir en que no existen vínculos entre la agrupación y los sospechosos.