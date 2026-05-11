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Rodrigo De Paul mostró el anillo de compromiso que le dio a Tini Stoessel

El futbolista compartió una serie de fotos en sus redes sociales y una imagen en particular revolucionó a los fans: el lujoso anillo que luce la cantante en su mano izquierda.

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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rodrigo De Paul publicó fotos en redes sociales donde se observa un anillo de compromiso en la mano de Tini Stoessel, alimentando versiones de casamiento tras meses de rumores.
  • Las imágenes, que incluyen momentos con Messi y sus hijos, respaldan gestos previos de la cantante en Córdoba. La pareja había mantenido hermetismo sobre su compromiso hasta hoy.
  • El posteo generó gran repercusión en redes y medios de espectáculos. Se espera que la pareja formalice pronto su boda, consolidando uno de los vínculos más mediáticos del país.
Resumen generado con IA

La relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvió a ser noticia luego de una publicación que alimentó aún más las versiones de casamiento entre ambos.

Aunque desde hace meses circulan rumores sobre un posible compromiso, la pareja había evitado dar mayores precisiones. Sin embargo, en las últimas horas, una serie de imágenes compartidas por el futbolista despertó la atención de sus seguidores y desató una ola de comentarios en redes sociales.

En el posteo, De Paul mostró distintas escenas de su vida cotidiana: abrazado junto a Lionel Messi, durante entrenamientos y compartiendo momentos con sus hijos mientras completaban el álbum de figuritas del Mundial 2026.

Pero hubo una foto que se llevó todas las miradas. En la imagen aparece un primer plano de la mano izquierda de Tini Stoessel, donde luce un anillo de brillantes en el dedo anular.

La cantante, intérprete de éxitos como Dos amantes y La Triple T, reaccionó rápidamente a la publicación con un mensaje cargado de romanticismo: “Te amo con mi vida entera”.

Rodrigo De Paul mostró el anillo de compromiso que le dio a Tini Stoessel

A partir de allí, los seguidores de la pareja comenzaron a especular con que se trataría del anillo de compromiso que el mediocampista le habría entregado tiempo atrás.

“Ese anillo”, “Tini’s ring”, “Ayyy”, “La T y R para siempre” y “El anillo, chicos. LAM LAM LAM”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron junto a emojis de novias, anillos y ramos de flores.

Además, en sus historias de Instagram, el jugador compartió nuevamente la misma foto y le dedicó un emotivo mensaje a la artista: “Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme”. Luego agregó: “Sos el mejor equipo. Te amo”, acompañado de un corazón rojo.

Los rumores sobre el casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vienen creciendo desde hace varios meses y tuvieron un fuerte impulso en marzo, durante un show que la cantante realizó en Córdoba en el marco de la gira de Futttura.

En medio del recital, el público comenzó a corear: “¡Que se casen, que se casen!”. Fue entonces cuando la artista sorprendió a sus fans con un gesto que muchos interpretaron como una confirmación.

Según se viralizó en distintos videos en redes sociales, Tini respondió moviendo la cabeza y la mano en señal afirmativa, provocando una inmediata reacción eufórica entre las fanáticas presentes.

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