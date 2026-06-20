Seguridad

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre la ruta nacional 9, a la altura de Agua Azul. Entre las víctimas hay una menor de edad.

TRAGEDIA EN LA RUTA 9. El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre la ruta nacional 9, a la altura de Agua Azul. Entre las víctimas hay una menor de edad.
TRAGEDIA EN LA RUTA 9. El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre la ruta nacional 9, a la altura de Agua Azul. Entre las víctimas hay una menor de edad.
Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Cuatro personas murieron este sábado a la madrugada en un choque entre un auto y un camión cañero en la ruta nacional 9, a la altura de Agua Azul, Leales.
  • El choque ocurrió a las 4:30 entre un Ford Ka y un camión cuyo chofer resultó ileso. Las víctimas fatales, aún no identificadas, son un hombre, dos mujeres y una menor de edad.
  • Las autoridades competentes investigan las causas del fatal siniestro, que reaviva la preocupación por la seguridad vial y el tránsito de transporte pesado en la región.
Resumen generado con IA

Cuatro personas perdieron la vida durante la madrugada de este sábado en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.251, en la localidad de Agua Azul, departamento Leales.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 4.30 personal de la fuerza trabajaba en el lugar del siniestro, que involucró a una rastra cañera y un automóvil.

El vehículo de mayor porte era un camión Mercedes Benz modelo L-1624, dominio GMB-181, que era conducido por un hombre de 45 años y oriundo de Simoca. Este resultó ileso.

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Por causas que son materia de investigación, el camión colisionó con un automóvil Ford Ka de color gris. Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes del vehículo fallecieron en el lugar. 

Las víctimas son un hombre, dos mujeres y una menor de edad. Hasta el momento, las identidades de las personas fallecidas no fueron establecidas oficialmente y permanecen como NN.

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, mientras se avanza con las tareas para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.

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