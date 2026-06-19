Investigan más compras para la casa de Adorni y analizan chats de su secretaria con un contratista

La investigación también se apoya en la declaración de Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones en la propiedad. A principios de mayo, el empresario declaró ante la Justicia que las obras demandaron una inversión de U$S 245.000, fueron abonadas en efectivo y sin factura, y se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.