Tensión en el Día de la Bandera: Villarruel desafía el desplante de la Rosada y asistirá al acto en Rosario

La interna en la cúpula del Ejecutivo sumará un nuevo capítulo este sábado en Rosario. La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que participará del acto central por el Día de la Bandera, a pesar de no haber sido incluida en la comitiva oficial por el presidente Javier Milei. La invitación llegó, finalmente, de manos del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente Pablo Javkin.