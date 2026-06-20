Día de la Bandera: en Rosario, Milei reivindicó a Belgrano como el “primer intelectual liberal”

Resumen para apurados
- Javier Milei encabezó este sábado el acto del Día de la Bandera en Rosario para reivindicar a Manuel Belgrano como el primer intelectual liberal económico del país.
- Junto a su gabinete, el mandatario repasó la creación del símbolo patrio en 1812 y vinculó las ideas de Belgrano con la propiedad privada y la crítica al mercantilismo.
- El discurso busca asociar figuras históricas nacionales al modelo económico de Milei, promoviendo el mérito, el trabajo y la libertad para el desarrollo futuro del país.
El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este sábado el acto central por el Día de la Bandera en Rosario, Santa Fe, y reivindicó a Manuel Belgrano como el “primer intelectual liberal económico argentino”.
Durante su discurso, mientras avanzaba con un extenso repaso histórico sobre la figura de Belgrano, el mandatario lanzó una frase que generó repercusión en el público presente: “Parece que aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud”, dijo en uno de los pasajes iniciales, en medio de cánticos de los asistentes.
El libertario agradeció las muestras de afecto, aunque pidió mantener el foco del homenaje. “Quiero que sepan que agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano”, expresó. A partir de allí, desarrolló una narrativa en la que ubicó al creador de la bandera como un símbolo de ruptura con el orden colonial y de impulso a la independencia.
En otro tramo de su exposición, sostuvo que la bandera argentina nació el 27 de febrero de 1812 en Rosario, durante la presentación de los colores celeste y blanco en las baterías Libertad e Independencia, y recordó el juramento de las tropas encabezadas por Belgrano frente al río Paraná. En ese recorrido histórico, destacó que el símbolo patrio fue “una declaración profunda y espontánea de independencia y de principios” que luego se expandió hacia distintas regiones del país.
La figura de Belgrano
El jefe de Estado profundizó en la faceta económica del prócer y lo definió como un “reformista ilustrado” y precursor de ideas de libertad económica en el Río de la Plata, vinculando sus planteos con la crítica al mercantilismo, la defensa de la propiedad privada, la competencia y el mérito, al que presentó como una figura pionera en la difusión de ideas asociadas a la economía liberal.
Sostuvo que Belgrano fue “revolucionario en las ideas y valiente en la acción”, además de “creador de la bandera, militar de Mayo e intelectual divulgador de ideas”. En ese marco, afirmó que la bandera representa no solo la historia del país sino también “la libertad política, económica y para el desarrollo personal”.
Por último, Milei enfatizó el carácter fundacional del proceso independentista y aseguró que la Argentina “nació de la audacia” de quienes imaginaron una patria libre.