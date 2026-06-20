Día de la Bandera: en Rosario, Milei reivindicó a Belgrano como el “primer intelectual liberal”

En otro tramo de su exposición, sostuvo que la bandera argentina nació el 27 de febrero de 1812 en Rosario, durante la presentación de los colores celeste y blanco en las baterías Libertad e Independencia, y recordó el juramento de las tropas encabezadas por Belgrano frente al río Paraná. En ese recorrido histórico, destacó que el símbolo patrio fue “una declaración profunda y espontánea de independencia y de principios” que luego se expandió hacia distintas regiones del país.