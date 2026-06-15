El Gobierno descarta una interpelación y respalda a Adorni en medio de la polémica

Entre los hechos bajo análisis figuran la compra de un departamento en Caballito en noviembre de 2025, operación para la cual se habrían utilizado U$S 30.000 como anticipo y una hipoteca de U$S 200.000; la deuda contraída con dos jubiladas que financiaron más del 80% de la adquisición; un presunto acuerdo por fuera de la escritura por U$S 65.000 mencionado por el hijo de una de las prestamistas; posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior; y las obras realizadas en la propiedad de Indio Cua, que según el contratista Matías Tabar habrían demandado una inversión cercana a U$S 245.000.