Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas

“La comercialización de armas siempre estuvo atada a la situación económica del país. No hay una mayor demanda; al contrario, se redujo”, sostuvo Ernesto Vidal, de Canigó. “Te podría decir que ahora se comercializa apenas la tercera parte de los artículos que se vendían hace una década. Hoy las buscan para hacer prácticas en polígonos de tiro y, después, para defenderse”, indicó el empresario. Vidal aclaró que tampoco hubo una disminución de los requisitos para poder acceder a un arma. “Lo único que se eliminó fue la presentación de la documentación para acreditar de qué vive el comprador”, señaló. “Los trámites siguen siendo los mismos y obtener la credencial puede demorar alrededor de un mes. Sí es cierto que la renovación se simplificó muchísimo porque se hace todo de manera digital a través de la aplicación Mi Argentina”, finalizó.