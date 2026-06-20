Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas

El acusado de haber baleado a un ciclista y el ex militar que protagonizó el violento episodio en barrio Sur tenían registradas las armas que utilizaron en los ataques. Esta situación genera una pregunta: ¿la gente se está armando más?
“La comercialización de armas siempre estuvo atada a la situación económica del país. No hay una mayor demanda; al contrario, se redujo”, sostuvo Ernesto Vidal, de Canigó. “Te podría decir que ahora se comercializa apenas la tercera parte de los artículos que se vendían hace una década. Hoy las buscan para hacer prácticas en polígonos de tiro y, después, para defenderse”, indicó el empresario. Vidal aclaró que tampoco hubo una disminución de los requisitos para poder acceder a un arma. “Lo único que se eliminó fue la presentación de la documentación para acreditar de qué vive el comprador”, señaló. “Los trámites siguen siendo los mismos y obtener la credencial puede demorar alrededor de un mes. Sí es cierto que la renovación se simplificó muchísimo porque se hace todo de manera digital a través de la aplicación Mi Argentina”, finalizó.
Estadísticas
Estadísticamente se sabe que en nuestro país, hasta el 31 de diciembre del año pasado, estaban registrados 950.353 legítimos usuarios individuales de armas. Sin embargo, de ese total, 595.204 -más de la mitad- tenían sus credenciales vencidas.
Las autoridades del Registro Nacional de Armas (Renar) lograron que se sancione una ley para que las personas puedan registrar armas que se encuentran en situación irregular. “Más registración significa más control. Y más control permite construir un sistema más seguro, ordenado y transparente”, es el lema que utilizó el organismo para impulsar esta iniciativa.