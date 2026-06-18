Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó hoy elevar el boleto de colectivos de $1.250 a $1.700, ante la crisis del sistema y el reclamo patronal por costos.
- La medida se aprobó por 9 a 8 tras el desempate del presidente del Concejo, Fernando Juri. El debate inició en abril por el reclamo de empresarios ante la crisis del sector.
- El incremento del 36% busca garantizar la continuidad del transporte público. Ahora, la ordenanza fue enviada al Ejecutivo municipal para su promulgación o eventual veto.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la suba del boleto urbano de colectivos de $1.250 a $1.700. Tras un largo debate dentro y fuera del recinto, los ediles validaron el incremento con una votación ajustada que terminó nueve a ocho.
La sesión pasó a cuarto intermedio (para el martes a las 9) en el edificio de Monteagudo y San Martín. Y el primer tema del orden del día fue también el más controvertido: la solicitud de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) de elevar la tarifa por el aumento de los costos operativos.
Desde sus bancas, los concejales iniciaron el debate pasadas las 10 de la mañana y desplegaron críticas y resguardos referidos al servicio de transporte público capitalino. El presidente de la comisión de Transporte, el oficialista José María Franco, abordó la cronología de la discusión desde que se recibió la primera nota de los empresarios, el 13 de abril. Aseguró que, hacia adelante, “la discusión fue más complicada de lo normal”.
El concejal justificó el dictamen del comité -firmado por tres de los seis integrantes- con que “nuestro sistema de transporte está en una situación terminal porque la gente no lo elige”. Reconoció el esfuerzo económico que implica para la ciudadanía, pero planteó que el incremento del 36% “garantiza que sigamos teniendo transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán”.
Cómo fue la votación en el Concejo Deliberante
Los 17 concejales de la Capital -el edil del PJ Gonzalo Carrillo Leito se ausentó, con previo aviso- afrontaron la votación más ajustada de la actual gestión.
La votación en el recinto salió nueve a ocho. Los afirmativos fueron: el bloque peronista (Franco, Ernesto Nagle, Fernando Juri, Eduardo Molina, Hugo Andina Lizárraga y Emiliano Vargas Aignasse) y los unibloques Acción Vecinal (Cristian Abel) y Libres del Sur (Gastón Gómez).
En tanto, los votos en contra correspondieron a los radicales José María Canelada, Gustavo Cobos, Leandro Argañaraz y Federico Romano Norri; los alfaristas Carlos Ale y Ana González, y los bussistas Ramiro Ortega y Alfredo Terán de Zavalía.
La actualización tarifaria deberá pasar por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), que podrá promulgar la ordenanza o vetarla.
La discusión por el incremento de la bajada de bandera de los taxis quedó postergado para el martes próximo, al igual que el resto de los temas de la sesión desarrollada hoy.