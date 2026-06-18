Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

Desde sus bancas, los concejales iniciaron el debate pasadas las 10 de la mañana y desplegaron críticas y resguardos referidos al servicio de transporte público capitalino. El presidente de la comisión de Transporte, el oficialista José María Franco, abordó la cronología de la discusión desde que se recibió la primera nota de los empresarios, el 13 de abril. Aseguró que, hacia adelante, “la discusión fue más complicada de lo normal”.