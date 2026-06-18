Eduardo Feinmann explotó contra Florencia Peña: "Fue una irresponsable absoluta"

Sobre el cierre, Feinmann volvió a cuestionar la manera en que se comunicó la falsa noticia. “Ante una muerte hay que ser responsable, no podés dar información que no sucedió. Además lo dijo cagándose de risa... Con la liviandad que lo dice esta mujer, descerebrada. Uno tiene que tenerle respeto al Diez y a toda su familia”, concluyó.