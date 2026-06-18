Eduardo Feinmann explotó contra Florencia Peña: "Fue una irresponsable absoluta"

Resumen para apurados
- Eduardo Feinmann criticó con dureza a Florencia Peña en televisión tras difundir una noticia falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi en la plataforma Luzu TV.
- Tras anunciarse por error la muerte de Jorge Messi, Peña se disculpó y renunció a Luzu TV, canal que desvinculó a los productores responsables por la falta de rigor informativo.
- Este cruce reaviva el debate sobre la responsabilidad de los streamers al informar y la necesidad de verificar las fuentes antes de difundir noticias de impacto global.
La polémica por la falsa información sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, sigue generando repercusiones. Eduardo Feinmann apuntó con dureza contra Florencia Peña, a quien responsabilizó por completo por lo ocurrido.
“Fue una irresponsable absoluta”, aseguró el periodista y conductor. Además, puso en duda la sinceridad de los pedidos de disculpas que realizó la actriz y conductora tras el episodio. “Ni siquiera le creo su profundo dolor por lo que hizo”, afirmó.
Peña se disculpó primero al aire en su ciclo de Luzu TV y luego reiteró sus explicaciones ante distintos medios y a través de sus redes sociales. Sin embargo, Feinmann se mostró tajante. “No le creo una palabra, ni una lágrima... No le creo absolutamente nada, nada”, sostuvo durante su programa en A24.
En otro tramo de su descargo, el periodista lanzó fuertes críticas personales contra la actriz. “Se hubiera quedado haciendo los videítos para OnlyFans o los videítos porno que hacía. O haciendo lo que ella dice que sabe actuar, que es actuar. Andá al teatro, ocupate de eso”, expresó.
Para Feinmann, el principal problema radica en la responsabilidad que implica comunicar información desde un medio. “Ahora, ocupar un lugar, con un micrófono, en un medio de comunicación, es de una responsabilidad absoluta”, remarcó.
El conductor también cuestionó el descargo de Peña por haber atribuido el error a integrantes de la producción. “Mandó a la parrilla a los laburantes. ¡Y se hace la sorora! La nacional y popular. ¿Lo es cierto?”, afirmó.
Fuerte crítica a Luzu y a Nicolás Occhiato
Las críticas se extendieron a Nicolás Occhiato y a la conducción de Luzu TV. Feinmann hizo referencia al comunicado difundido por la plataforma, en el que se indicó que se había decidido “desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.
“Occhiato es el dueño de Luzu, es el responsable. Se están dando cuenta de la porquería que es el streaming. Lo único que hacen en el streaming es hablar porquerías”, señaló.
Asimismo, insistió en la importancia de verificar la información antes de difundirla, especialmente cuando involucra a una figura de relevancia internacional como la familia Messi. “Acá la única fuente es la familia, digo para chequear algo tan importante. Porque es un tema de nivel internacional, estamos hablando del padre del mejor futbolista del planeta”, sostuvo.
Sobre el cierre, Feinmann volvió a cuestionar la manera en que se comunicó la falsa noticia. “Ante una muerte hay que ser responsable, no podés dar información que no sucedió. Además lo dijo cagándose de risa... Con la liviandad que lo dice esta mujer, descerebrada. Uno tiene que tenerle respeto al Diez y a toda su familia”, concluyó.