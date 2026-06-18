Seguridad

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

Todo habría comenzado con un intento de agresión a una mujer, que pidió auxilio. Fue en General Paz al 500.

TIROS Y MUERTE EN BARRIO SUR. Un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja.
TIROS Y MUERTE EN BARRIO SUR. Un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja. FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un militar retirado murió este jueves en Barrio Sur tras intentar agredir a su expareja, herir a un joven que la defendió y enfrentarse con un policía que intervino.
  • El agresor atacó a su expareja en la calle. Un cuidacoches intervino para defenderla y fue herido, tras lo cual un policía de guardia dio la voz de alto y abatió al atacante.
  • La Justicia investiga el hecho para reconstruir la secuencia de disparos, mientras el violento episodio conmociona a la zona y reaviva el debate sobre violencia de género.
Resumen generado con IA

Una violenta secuencia ocurrida este jueves por la tarde en General Paz al 500 terminó con la muerte de un militar retirado, un joven herido de bala y un operativo policial en plena vía pública.

De acuerdo con las primeras informaciones, un militar retirado se encontró con su ex pareja en esa cuadra y comenzaron a discutir. El hombre habría intentado agredir a la mujer y hasta le habría apuntado con un arma de fuego.

Aterrorizada, la víctima empezó a pedir auxilio a los gritos, lo que motivó la intervención de un joven que trabaja como "trapito" en esa cuadra. Según trascendió, este intentó defenderla, pero recibió un disparo en un brazo.

Ante la gravedad de la situación, intervino un policía que se encontraba realizando tareas de guardia en la zona. El efectivo intentó reducir al agresor y le dio la voz de alto.

Una primera versión indicaba que el uniformado lo había baleado. Pero luego fuentes judiciales confirmaron a LA GACETA que el militar retirado se disparó a sí mismo, quitándose la vida.

El joven herido recibió asistencia tras el ataque, mientras que la Justicia y los investigadores trabajan para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

El episodio generó conmoción entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona al momento del hecho, además de un intenso caos vehicular. 

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