La familia de Lionel Messi rompió el silencio sobre la salud de su padre: "Evoluciona favorablemente"

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", señalaron con dureza. Solicitaron, además, que se respete la intimidad del entorno en este proceso.