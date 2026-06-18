La familia de Lionel Messi rompió el silencio sobre la salud de su padre: "Evoluciona favorablemente"
Tras una mañana marcada por rumores y especulaciones mediáticas, el entorno del capitán de la Selección emitió un comunicado oficial. Confirmaron que Jorge Messi se encuentra bajo seguimiento médico.
Resumen para apurados
- Este jueves, la familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial en el que aclaró que su padre, Jorge Messi, evoluciona favorablemente bajo seguimiento médico.
- El reporte surge tras rumores de un desenlace fatal y luego de que el capitán argentino se mostrara visiblemente conmovido tras el debut de la Selección frente a Argelia.
- La mejora de Jorge trae alivio al plantel argentino antes de enfrentar a Austria, mientras la familia exige respeto a su privacidad y desestima información no oficial.
Tras una mañana repleta de versiones, el hermetismo finalmente se rompió con un mensaje claro y contundente. Este jueves, la familia de Lionel Messi difundió un comunicado oficial para aclarar la situación de salud de Jorge Messi, padre y representante del astro argentino, que mantuvo en vilo al mundo del fútbol durante las últimas horas.
"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", reza el escrito que busca llevar tranquilidad a los seguidores del capitán, quienes desde el debut frente a Argelia mostraron su preocupación ante las señales de angustia del "10".
La familia fue tajante al desmentir las versiones que circularon en diferentes medios y redes sociales sobre un supuesto desenlace fatal.
"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", señalaron con dureza. Solicitaron, además, que se respete la intimidad del entorno en este proceso.
Un llamado a la responsabilidad
El comunicado también explica que cualquier dato sobre el estado clínico de Jorge Messi que no provenga de los canales oficiales de la familia "no debe ser considerado válido ni veraz". En este sentido, los allegados a Lionel Messi pidieron prudencia y humanidad, recordando que detrás del ídolo mundial hay una persona atravesando una situación humana compleja.
"La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", enfatizaron. Asimismo, agradecieron las muestras de cariño genuino recibidas desde diversos sectores y aseguraron que cualquier novedad relevante sobre la salud de Jorge será comunicada de manera oportuna por los canales correspondientes.
El contexto de un Mundial difícil
La salud de Jorge Messi había quedado bajo la lupa pública luego de que Lionel, a sus 39 años, se mostrara visiblemente conmovido tras el debut mundialista. Sus palabras sobre haber pasado "días difíciles y complicados" fueron interpretadas por muchos como una referencia a la delicada situación que atraviesa su padre.
Afortunadamente, la noticia de la evolución favorable de Jorge llega como un alivio para el cuerpo técnico y los compañeros de Messi en la Selección, que se preparan para el próximo compromiso ante Austria.