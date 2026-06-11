Moria Casán apuntó contra Antonela Roccuzzo en medio del debate por los supuestos retoques de Messi

Y continuó: “¡Vamos a mostrar una fotito de Antonela antes y ahora! ¡Pero por una razón de coquetería! Si esta gente con el billete que tiene no se hace… o cualquier gente. Todo el mundo quiere una mejor estética, escuchame. Además, ahora con los tutoriales que hay no hay manera de no estar bien. Con un simple makeup con un gran tutorial te podés hacer la nariz más chica o más grande, lo que quieras”.