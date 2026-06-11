Moria Casán apuntó contra Antonela Roccuzzo en medio del debate por los supuestos retoques de Messi
La conductora se sumó al debate que se generó tras el análisis de una especialista en armonización facial. Además de opinar sobre el capitán de la Selección, lanzó comentarios sobre la empresaria rosarina.
Resumen para apurados
- Moria Casán criticó en televisión a Antonela Roccuzzo esta semana por defender a Lionel Messi de supuestos retoques estéticos, sugiriendo que ella también oculta cirugías.
- El debate se inició por un video de la especialista Celeste Nardanone analizando fotos de Messi. Roccuzzo desmintió los retoques aclarando que su esposo solo usa Invisalign.
- La polémica expone la alta exposición de la familia Messi y abre un debate público sobre la presión estética y el uso de retoques estéticos en deportistas de alto perfil.
Moria Casán habló de los supuestos retoques estéticos de Lionel Messi y apuntó contra Antonela Roccuzzo, luego de que la empresaria saliera a responder una publicación viral en redes sociales.
El debate comenzó a tomar fuerza después de que una odontóloga especialista en armonización facial analizara públicamente los cambios físicos del futbolista a lo largo de los años. La reacción de Antonela no tardó en llegar y fue entonces cuando Moria decidió dar su opinión.
Durante el programa La mañana con Moria (eltrece), La One habló primero sobre Messi. “De todo se hizo”, lanzó. Luego matizó sus declaraciones y profundizó sobre los cambios en la imagen del rosarino.
“Pero escuchame, se hizo entero. Para mí, no sé si se hizo, pero el corte de pelo lo favorece mucho, y la barba también. Muchas veces es el acomode de la foto, el photoshop. Alguna coquetería tendrá tal vez, pero además hay acomode de fotos. Lo que tiene es muy linda sonrisa”, comentó.
Sin embargo, sus declaraciones más contundentes estuvieron dirigidas a Antonela Roccuzzo. Tras escuchar la respuesta de la empresaria a la especialista que había analizado el rostro de Messi, Moria sostuvo: “Antonela saltó porque si la agarran a ella también le van a encontrar unas cuantas cositas. Entonces, mamita, antes que la agarren a ella salta con la del marido”.
Y continuó: “¡Vamos a mostrar una fotito de Antonela antes y ahora! ¡Pero por una razón de coquetería! Si esta gente con el billete que tiene no se hace… o cualquier gente. Todo el mundo quiere una mejor estética, escuchame. Además, ahora con los tutoriales que hay no hay manera de no estar bien. Con un simple makeup con un gran tutorial te podés hacer la nariz más chica o más grande, lo que quieras”.
La calma habitual de Antonela Roccuzzo se había roto este martes, cuando decidió responder de manera directa a los rumores sobre supuestos retoques estéticos de su esposo.
La empresaria, que suele mantener un perfil bajo en redes sociales, salió a desmentir una lista de procedimientos que una usuaria le atribuyó al capitán de la Selección argentina y aclaró qué se hizo realmente.
Todo comenzó cuando Celeste Nardanone, médica especialista en armonización facial, publicó un video en sus redes sociales en el que analizó los cambios físicos del astro futbolístico a lo largo de los años.
“¿Creíste que los jugadores de la Selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Lionel Messi en la cara”, expresó la profesional al presentar su análisis.
En el video, Nardanone comparó imágenes de distintas etapas de la carrera del futbolista y enumeró una serie de supuestos procedimientos. Entre ellos mencionó una rinoplastia, relleno de mentón con ácido hialurónico, botox, carillas y prótesis dentales, relleno de pómulos, corrección de orejas y blefaroplastia.
“Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia de una. El cambio más llamativo y más poderoso fue el de su mentón, hay un claro ejemplo de un relleno en el mentón con ácido hialurónico”, afirmó la especialista.
La publicación se viralizó rápidamente y acumuló cientos de comentarios. Entre ellos apareció uno inesperado: el de Antonela Roccuzzo. Sin rodeos, la esposa de Messi respondió con ironía: “¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama InvisAlign”.