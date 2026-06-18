Mundial 2026

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

El hermetismo del entorno y la falta de un parte oficial alimentan la incertidumbre sobre el estado de salud del padre del capitán argentino.

JORGE MESSI
JORGE MESSI
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, tras revelarse su presunta internación en Buenos Aires por una recaída médica durante el Mundial 2026.
  • Tras debutar con Argentina, Lionel Messi admitió llorar por un problema personal. Trascendió que su padre sufre una afección grave desde 2023 que empeoró recientemente.
  • El entorno familiar y la delegación argentina mantienen un estricto hermetismo para preservar la tranquilidad del capitán durante el desarrollo del torneo mundialista.
Resumen generado con IA

El estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó mucho más que un sólido triunfo 3-0 frente a Argelia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni encontró en Lionel Messi a su figura determinante. El capitán marcó los goles del encuentro y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo.

Sin embargo, la imagen que quedó grabada tras el pitazo final fue la de Messi quebrado en llanto sobre el césped. Lejos de tratarse únicamente de la emoción deportiva, el propio rosarino encendió las alarmas al admitir que atraviesa una situación personal delicada. “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo”, explicó ante los medios, sin dar mayores detalles.

Rumores crecientes sobre la salud de Jorge Messi

Con el correr de las horas, comenzaron a tomar fuerza distintas versiones vinculadas al entorno familiar del capitán. La ausencia de Jorge Messi en las tribunas durante el debut llamó la atención y rápidamente se asoció a un presunto problema de salud. Según trascendidos, el padre y representante del jugador se encontraría internado en Buenos Aires.

En ese contexto, el periodista Eduardo Feinmann aportó información en Radio Mitre y aseguró que “desde el año pasado tiene un problema bastante grave de salud y esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poquitito más su estado”.

La figura de Jorge Messi ha sido determinante a lo largo de toda la carrera del astro argentino: desde sus primeros pasos en Rosario, pasando por su llegada a Barcelona en plena adolescencia, hasta la administración de su trayectoria profesional. Su situación, por lo tanto, impacta de lleno en el círculo íntimo del futbolista.

El mensaje de Celia y el silencio del entorno

En medio del hermetismo que rodea al caso, surgió una voz que aportó algo de calma. La periodista Mariana Brey reveló un intercambio con Celia Cuccittini, madre de Messi, tras el partido. A pesar del contexto, la mujer destacó el orgullo y la felicidad por la actuación de su hijo.

“Me contestó al toque. Me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando. Estaban felices, felices”, relató.

Por ahora, tanto la delegación argentina como el entorno del jugador mantienen una estricta reserva sobre la situación. La prioridad es preservar la tranquilidad del capitán en plena competencia, mientras el equipo se prepara para los próximos compromisos del torneo.

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