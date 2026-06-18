Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

Sin embargo, la imagen que quedó grabada tras el pitazo final fue la de Messi quebrado en llanto sobre el césped. Lejos de tratarse únicamente de la emoción deportiva, el propio rosarino encendió las alarmas al admitir que atraviesa una situación personal delicada. “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo”, explicó ante los medios, sin dar mayores detalles.