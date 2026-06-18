Florencia Peña pidió disculpas tras anunciar por error la muerte del padre de Lionel Messi

La difusión de un falso rumor sobre la muerte de Jorge Messi generó una fuerte polémica en las redes sociales y alcanzó incluso a un programa en vivo. Florencia Peña, conductora de El Show del Verano en LuzuTV, anunció al aire el supuesto fallecimiento del padre de Lionel Messi, aunque la información nunca había sido confirmada oficialmente. Horas después, la familia del capitán de la Selección Argentina desmintió la versión y aclaró cuál es su verdadero estado de salud.