Florencia Peña pidió disculpas tras anunciar por error la muerte del padre de Lionel Messi

Resumen para apurados
- Florencia Peña se disculpó este jueves en su programa de LuzuTV en Argentina por anunciar erróneamente la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, tras caer en una noticia falsa.
- El error ocurrió tras recibir datos de producción. Luego de que la familia Messi desmintiera el deceso y aclarara su estado de salud, la conductora rectificó y pidió disculpas.
- El fundador de LuzuTV, Nicolás Occhiato, anunció sanciones internas por el hecho. El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de los medios al verificar la información.
La difusión de un falso rumor sobre la muerte de Jorge Messi generó una fuerte polémica en las redes sociales y alcanzó incluso a un programa en vivo. Florencia Peña, conductora de El Show del Verano en LuzuTV, anunció al aire el supuesto fallecimiento del padre de Lionel Messi, aunque la información nunca había sido confirmada oficialmente. Horas después, la familia del capitán de la Selección Argentina desmintió la versión y aclaró cuál es su verdadero estado de salud.
Durante la mañana del jueves 18 de junio comenzaron a circular numerosas publicaciones sobre un presunto fallecimiento de Jorge Messi. Sin embargo, la familia emitió un comunicado para desmentir esos rumores y explicó que, si bien atraviesa un problema de salud, permanece bajo seguimiento médico y evoluciona favorablemente.
Florencia Peña reconoció el error tras difundir la falsa noticia
En medio de la transmisión de El Show del Verano, Peña interrumpió la programación para comunicar la supuesta muerte de Jorge Messi. Minutos más tarde, al conocerse el comunicado oficial de la familia, la conductora rectificó la información y ofreció disculpas públicas.
"Me comí la curva y me comí la fake news", expresó al aire. Además, explicó que la información le fue acercada por integrantes de la producción mientras estaba conduciendo el programa. "Me lo tiraron por acá, yo no estaba mirando", sostuvo al referirse a cómo llegó la versión hasta el estudio.
Nicolás Occhiato anunció medidas tras la polémica
La equivocación también motivó la reacción de Nicolás Occhiato, fundador de LuzuTV, quien utilizó sus redes sociales para disculparse con la audiencia por lo ocurrido.
El conductor manifestó su malestar por la difusión de una noticia sin confirmar y aseguró que se tomarán medidas internas. "Lo que acaba de suceder al aire en Luzu me indigna igual que a todos ustedes", escribió, al tiempo que adelantó que habrá sanciones por el episodio.
El caso volvió a poner en debate la importancia de verificar la información antes de comunicarla públicamente, especialmente cuando se trata de temas sensibles vinculados con la salud o la vida de personas reconocidas.