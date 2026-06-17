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Cómo es por dentro la casa de Lionel Scaloni en Mallorca: pileta, vistas al mar y una vida lejos de la fama

La casa del entrenador de la Selección Argentina se destaca por sus amplios ambientes, la piscina, los ventanales con vistas al mar y un estilo sencillo que refleja la tranquilidad y el perfil bajo que mantiene incluso después de consagrarse campeón del mundo.

Lionel Scaloni vive en Mallorca junto a su esposa y sus dos hijos
Lionel Scaloni vive en Mallorca junto a su esposa y sus dos hijos Hola
Por Mercedes Mosca Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni, DT de Argentina, elige vivir con su familia en una sobria casa de Calviá, Mallorca, para alejarse de la fama tras sus recientes consagraciones deportivas.
  • La propiedad, compartida con su esposa e hijos, cuenta con piscina, gimnasio y vistas al mar, sirviendo de base operativa mientras alterna viajes de trabajo hacia Argentina.
  • Esta elección reafirma el perfil bajo del entrenador campeón, quien prioriza la tranquilidad y el arraigo familiar por sobre la alta exposición pública del fútbol mundial.
Resumen generado con IA

Desde que llevó a la Selección Argentina a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, Lionel Scaloni se convirtió en una de las figuras más queridas del deporte argentino. Sin embargo, lejos de los reflectores, el entrenador eligió una vida marcada por la tranquilidad en la isla española de Mallorca.

El director técnico reside en Calviá, una localidad situada al sudoeste de la isla, donde comparte su día a día con su esposa, Elisa Montero, y sus hijos, Ian y Noah. Allí encontró el equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y la vida familiar.

Así es la casa de Lionel Scaloni en Mallorca Así es la casa de Lionel Scaloni en Mallorca Gente

Cómo es la casa de Lionel Scaloni en España

La casa del entrenador argentino está ubicada en una zona privilegiada de Mallorca, cerca del mar y de uno de los puertos más importantes de la región. Aun así, la propiedad mantiene el estilo discreto que caracteriza al técnico campeón del mundo.

Entre sus principales comodidades se destacan una amplia piscina, grandes ventanales con vistas abiertas, varias habitaciones y un espacioso solárium pensado para aprovechar el clima mediterráneo. También cuenta con una galería cubierta donde la familia suele disfrutar de momentos de descanso.

Las imágenes difundidas muestran ambientes luminosos, espacios funcionales y una decoración sencilla. La vivienda prioriza la comodidad y la vida cotidiana por encima de cualquier signo de ostentación.

Además, distintas versiones publicadas en medios españoles señalaron que la propiedad dispone de jardín, sector de parrilla y gimnasio, siempre bajo una estética sobria y familiar.

El lugar donde Scaloni combina trabajo y vida familiar

Mallorca se convirtió en la base de operaciones de Scaloni durante gran parte del año. Desde allí organiza sus viajes a la Argentina para cumplir con sus compromisos al frente de la Selección y para visitar Pujato, la localidad santafesina donde nació y donde aún mantiene fuertes vínculos familiares.

La casa representa mucho más que una residencia. Es el espacio que construyó junto a Elisa Montero y donde eligió desarrollar una vida alejada de los excesos, incluso después de alcanzar la cima del fútbol mundial.

Ese estilo de vida coincide con la imagen que el entrenador proyecta desde hace años: perfil bajo, cercanía con sus raíces y una marcada preferencia por la tranquilidad familiar antes que por la exposición pública.

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