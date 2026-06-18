El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
El gobernador reivindicó a "la familia peronista" y embistió contra "La Libertad Retrocede", al igual que Acevedo. Monteros le recordó la cercanía de Manzur a Macri y Chahla habló de los que fueron y volvieron al partido.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo lideró un encuentro del PJ en El Cadillal, Tucumán, para unificar el peronismo local frente a la oposición nacional de cara a las elecciones de 2027.
- El encuentro expuso tensiones por deudas heredadas y antiguos pases políticos. Jaldo defendió su relación con Javier Milei como una necesidad para garantizar la paz provincial.
- El PJ tucumano busca consolidar su fórmula para 2027 y evitar fugas internas, proyectando al partido como la única fuerza capaz de frenar el avance libertario en la provincia.
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