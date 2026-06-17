Thiago Messi sorprendió por su cambio físico: la foto de Antonela Roccuzzo que se volvió viral

La victoria de la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026 dejó varias imágenes destacadas, pero una de las que más repercusión generó fuera de la cancha tuvo como protagonista a Thiago Messi. El hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llamó la atención en las redes sociales luego de aparecer en una fotografía familiar compartida por su madre.