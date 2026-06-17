Thiago Messi sorprendió por su cambio físico: la foto de Antonela Roccuzzo que se volvió viral

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo publicó una foto en Instagram tras el debut de Argentina en el Mundial 2026, la cual se volvió viral por el sorprendente cambio físico de su hijo Thiago Messi.
- La imagen fue tomada en la tribuna luego de que Lionel Messi anotara tres goles ante Argelia. Thiago, de 13 años, juega en el Inter Miami y sorprendió a los fans por su estatura.
- La repercusión muestra el constante interés público por la familia Messi. El crecimiento de Thiago y su futuro futbolístico continúan bajo la atenta mirada de los seguidores.
La victoria de la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026 dejó varias imágenes destacadas, pero una de las que más repercusión generó fuera de la cancha tuvo como protagonista a Thiago Messi. El hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llamó la atención en las redes sociales luego de aparecer en una fotografía familiar compartida por su madre.
La publicación, realizada tras el triunfo argentino ante Argelia, mostró a Antonela junto a Thiago, Mateo y Ciro en las tribunas del estadio. Sin embargo, fue el aspecto físico del mayor de los hermanos el que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los usuarios.
La foto de Thiago Messi que se volvió viral
Antonela Roccuzzo compartió varias imágenes para celebrar la actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles de la victoria argentina. En una de ellas aparece junto a sus hijos vistiendo la camiseta número 10 de la Selección Argentina.
La fotografía acumuló miles de reacciones en pocas horas y despertó una ola de comentarios relacionados con Thiago Messi. Muchos seguidores se sorprendieron por su estatura y destacaron cuánto creció desde las últimas apariciones públicas de la familia.
Las redes sociales se llenaron de mensajes que comparaban imágenes recientes con fotografías de años anteriores, cuando Thiago acompañaba a su padre siendo apenas un niño durante las competencias internacionales.
Cuántos años tiene Thiago Messi
Thiago Messi nació el 2 de noviembre de 2012 y actualmente tiene 13 años. Es el mayor de los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. En los últimos años comenzó a desarrollar una creciente pasión por el fútbol y actualmente integra las divisiones juveniles del Inter Miami, el club donde juega su padre desde 2023.
Su presencia en el Mundial 2026 junto a su familia volvió a despertar el interés de los fanáticos, que siguen con atención cada aparición pública de los hijos del capitán argentino.
El festejo de Antonela Roccuzzo tras el triunfo de Argentina
Además de las fotografías familiares, Antonela compartió un mensaje dedicado a Lionel Messi luego del triunfo por 3 a 0 frente a Argelia.La empresaria rosarina acompañó las imágenes con palabras de apoyo para el capitán argentino, quien firmó una actuación histórica en el arranque de la Copa del Mundo.
Mientras Messi sigue sumando récords dentro de la cancha, la imagen de Thiago en las tribunas terminó robándose parte de la atención. Su crecimiento y su parecido con el capitán argentino fueron algunos de los aspectos más comentados por los usuarios, que convirtieron al adolescente en una de las tendencias del día.