La mamá de Lionel Messi habló tras el llanto del capitán en medio del problema de salud de Jorge Messi
El triplete de Lionel Messi quedó marcado por la emoción. Después de que el futbolista hiciera referencia al difícil momento que vive su familia, su mamá compartió un mensaje que conmovió a los hinchas.
Resumen para apurados
- Celia Messi habló de la emoción de Lionel, quien lloró tras hacer tres goles ante Argelia en el debut del Mundial 2026 por el delicado estado de salud de su padre Jorge.
- Jorge Messi sufrió una descompensación en Rosario y está internado. Ante esto, Celia reveló por mensaje el apoyo familiar y la mezcla de alegría deportiva y dolor personal.
- La histórica marca de Messi en el Mundial convive con la preocupación por su padre, proyectando un torneo de alta carga emocional para el capitán y el seleccionado argentino.
La histórica actuación de Lionel Messi en el debut de la Copa del Mundo estuvo acompañada por una imagen que conmovió a los hinchas: el capitán de la Selección Argentina rompió en llanto luego de convertir un triplete frente a Argelia e igualar el récord de goles mundialistas del alemán Miroslav Klose.
Más tarde, el propio futbolista explicó que su emoción no estuvo relacionada únicamente con el logro deportivo, sino también con el difícil momento personal. Horas más tarde, el periodista Eduardo Feinmann contó que el papá del capitán, Jorge Messi, atraviesa un grave estado de salud tras sufrir una descompensación hace algunas semanas en Rosario.
En ese contexto, Celia Messi, madre del capitán, compartió cómo vivieron desde las tribunas una noche cargada de sentimientos encontrados.
Qué dijo la mamá de Lionel Messi tras el triunfo de la Selección
La periodista Mariana Brey reveló en el programa de Ángel de Brito, en Bondi Live, que se comunicó con Celia Messi una vez finalizado el encuentro para felicitarla por la actuación de su hijo. Según contó, la respuesta llegó pocos minutos después y reflejó la emoción que invadía a toda la familia.
"Me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando", relató Brey sobre el mensaje que recibió de la madre del futbolista. Además, aseguró que Celia le transmitió la felicidad que sentían por el presente deportivo de Lionel, pese al complejo momento familiar que atraviesan.
El motivo del llanto de Lionel Messi
Después del partido, Messi dialogó con Juan Pablo Sorín y explicó el motivo de las lágrimas que dieron la vuelta al mundo. "La verdad que por la familia más que nada. Porque siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil", expresó el capitán argentino.
Sus palabras fueron interpretadas como una referencia al delicado estado de salud de Jorge Messi, quien permanece internado y acompaña a la familia en uno de los momentos más sensibles de los últimos años.
Aun así, la actuación del rosarino quedó marcada por una noche histórica. Con sus tres goles, alcanzó una nueva marca en los Mundiales y volvió a demostrar que, incluso en medio de las dificultades personales, continúa siendo una de las grandes figuras del fútbol internacional.