"Estoy muy mortificada": el llanto de Florencia Peña tras la polémica por Jorge Messi y su salida de Luzu TV

La conductora habló de las responsabilidades y de su charla con Nicolás Occhiato

Durante su descargo, Florencia Peña señaló que quienes le acercaron la información la daban por cierta y afirmó que la situación ya está siendo analizada por la empresa. "Ellos lo tomaron como cierto y me lo dijeron. Pido mis sinceras disculpas. Las personas que se tienen que hacer responsables están hablando con la empresa", expresó.