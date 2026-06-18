"Estoy muy mortificada": el llanto de Florencia Peña tras la polémica por Jorge Messi y su salida de Luzu TV
La conductora habló después de la polémica por anunciar al aire el falso fallecimiento del padre de Lionel Messi. Aseguró que la información le fue transmitida por la producción y volvió a pedir disculpas.
Resumen para apurados
- Florencia Peña se disculpó públicamente tras ser desvinculada de Luzu TV por anunciar por error la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, durante una emisión en vivo.
- Peña explicó que la producción le transmitió el dato falso por el audífono interno y le ordenó comunicarlo al aire, advirtiéndole segundos después que no estaba confirmado.
- El escándalo provocó su despido por parte de Nicolás Occhiato y abrió un análisis interno en la empresa sobre las responsabilidades del equipo de producción ante el error.
Florencia Peña se refirió públicamente al escándalo que se desató luego de haber comunicado al aire una falsa noticia sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi, durante la emisión de El Show del Verano por Luzu TV. Tras la repercusión del episodio y el comunicado emitido por Nicolás Occhiato, la actriz aseguró que atraviesa un momento muy difícil y explicó cómo recibió la información que terminó difundiendo.
La polémica comenzó cuando, en medio de rumores sobre la salud del papá de Lionel Messi, Peña anunció su supuesto fallecimiento. Poco después, la familia del exrepresentante del capitán de la Selección Argentina desmintió la versión y confirmó que permanece bajo seguimiento médico, con una evolución favorable.
Florencia Peña explicó cómo recibió la información
Al hablar por primera vez sobre lo sucedido, la conductora manifestó su angustia y pidió disculpas por el error cometido. "Estoy muy mortificada; es la primera vez que me pasa algo así. Quiero pedir infinitas disculpas", expresó.
Peña explicó que la información le llegó a través de la comunicación interna del programa mientras estaba al aire. Según relató, desde la producción le indicaron que transmitiera la noticia y, pocos segundos después, le advirtieron que no estaba confirmada.
"Me dijeron por la cucaracha esa noticia que no la quiero repetir, me pidieron que lo diga. En el momento que lo replico, me dicen: 'Parece que no está chequeado'. Estoy temblando y de verdad estaba sin saber qué estaba pasando. Yo repetí lo que me pidieron que diga", sostuvo.
La conductora habló de las responsabilidades y de su charla con Nicolás Occhiato
Durante su descargo, Florencia Peña señaló que quienes le acercaron la información la daban por cierta y afirmó que la situación ya está siendo analizada por la empresa. "Ellos lo tomaron como cierto y me lo dijeron. Pido mis sinceras disculpas. Las personas que se tienen que hacer responsables están hablando con la empresa", expresó.
Además, confirmó que mantuvo una conversación con Nicolás Occhiato luego del episodio y aseguró que nunca imaginó que el dato que recibía por el sistema interno del programa pudiera ser falso.
"No se me ocurrió pensar que alguien que me estaba diciendo eso por la cucaracha no era cierto", concluyó la conductora, quien volvió a expresar su arrepentimiento por lo ocurrido.