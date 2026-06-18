¿Shakira encontró el amor? Quién es Manuel García-Rulfo, el actor con el que fue vista a los besos

La artista, que mantiene un perfil reservado respecto de su vida privada desde su separación de Gerard Piqué, fue fotografiada junto al protagonista de la exitosa serie The Lincoln Lawyer (El abogado de Lincoln) durante una salida en Los Ángeles. Según reportes de la prensa internacional, ambos fueron vistos abandonando juntos un reconocido hotel de la ciudad y posteriormente compartieron una velada en un club de Hollywood, donde fueron grabados bailando salsa.