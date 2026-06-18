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¿Shakira encontró el amor? Quién es Manuel García-Rulfo, el actor con el que fue vista a los besos

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente un romance, las imágenes difundidas por medios de espectáculos y redes sociales alimentaron las especulaciones sobre un posible vínculo amoroso.

¿Shakira encontró el amor? Quién es Manuel García-Rulfo, el actor con el que fue vista a los besos
¿Shakira encontró el amor? Quién es Manuel García-Rulfo, el actor con el que fue vista a los besos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante Shakira y el actor Manuel García-Rulfo encendieron rumores de romance tras ser vistos juntos y afectuosos recientemente en Los Ángeles, sin confirmación oficial.
  • Ambos compartieron salidas en un hotel y un club de Hollywood. En redes circuló una foto de un presunto beso que podría estar alterada, mientras ninguno ha confirmado el vínculo.
  • Este episodio refleja la constante atención mediática sobre la vida de Shakira tras su separación de Piqué, mientras ella se enfoca en su carrera musical y su familia.
Resumen generado con IA

Los rumores sobre una posible nueva relación sentimental de Shakira volvieron a encenderse en las últimas horas luego de que la cantante colombiana fuera vista en varias ocasiones junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente un romance, las imágenes difundidas por medios de espectáculos y redes sociales alimentaron las especulaciones sobre un posible vínculo amoroso.

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La artista, que mantiene un perfil reservado respecto de su vida privada desde su separación de Gerard Piqué, fue fotografiada junto al protagonista de la exitosa serie The Lincoln Lawyer (El abogado de Lincoln) durante una salida en Los Ángeles. Según reportes de la prensa internacional, ambos fueron vistos abandonando juntos un reconocido hotel de la ciudad y posteriormente compartieron una velada en un club de Hollywood, donde fueron grabados bailando salsa.

Las imágenes muestran a Shakira y Manuel García-Rulfo conversando de manera distendida en las afueras del Sunset Tower Hotel mientras esperaban su vehículo. Más tarde, los paparazzi captaron a ambos sonriendo y compartiendo momentos de complicidad.

En las redes sociales también comenzó a circular una fotografía en la que supuestamente se los observa tomados de la mano y besándose. Sin embargo, numerosos usuarios advirtieron que la imagen podría haber sido generada o alterada mediante inteligencia artificial, por lo que su autenticidad no pudo ser comprobada.

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Hasta el momento, ni la cantante ni el actor realizaron declaraciones para confirmar o desmentir los rumores.

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Quién es Manuel García-Rulfo

Manuel García-Rulfo es uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional en la actualidad. Nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, estado de Jalisco, y desarrolló una destacada carrera en Hollywood durante la última década.

El intérprete alcanzó gran popularidad gracias a su papel protagónico en la serie The Lincoln Lawyer, producción de Netflix basada en las novelas de Michael Connelly. Además, participó en importantes proyectos cinematográficos como Pedro Páramo, Un vecino gruñón junto a Tom Hanks y Jurassic World: Renace.

Su vínculo con el mundo artístico también tiene raíces familiares. Su abuelo paterno era primo del reconocido escritor mexicano Juan Rulfo, autor de obras emblemáticas de la literatura latinoamericana como Pedro Páramo y El llano en llamas.

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Con 45 años, García-Rulfo es cuatro años menor que Shakira, quien cumplió 49 años en febrero de este año.

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Los otros rumores amorosos que rodearon a Shakira

No es la primera vez que la colombiana queda envuelta en versiones sobre una nueva relación. A comienzos de año, distintos medios la vincularon con el actor británico Lucien Laviscount, conocido por su participación en la serie Emily in Paris. Las especulaciones surgieron tras la evidente química que mostraron en el videoclip de la canción "Puntería".

Sin embargo, publicaciones internacionales señalaron que la relación entre ambos era exclusivamente profesional y amistosa.

También circularon versiones que la relacionaban sentimentalmente con el productor argentino Rafael Arcaute e incluso con una supuesta reconciliación con Antonio de la Rúa. Ninguna de esas informaciones fue confirmada y terminaron siendo consideradas simples especulaciones.

Mientras tanto, Shakira continúa enfocada en su carrera musical, sus giras internacionales y la crianza de sus hijos, manteniendo bajo estricto resguardo los detalles de su vida personal.

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