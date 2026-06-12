¿Era realmente Shakira? Críticas, polémica y la respuesta de la artista tras una inauguración que decepcionó en México 2026

Resumen para apurados
- Shakira inauguró el Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México, pero su actuación generó fuertes críticas y teorías sobre una supuesta doble debido a su aspecto.
- El show fue tildado de carente de impacto y con playback. Ante la polémica por su aspecto, Shakira publicó en Instagram un mensaje llamando a la paz y a la educación infantil.
- Esta accidentada apertura marca un precedente de alta exigencia para las próximas sedes y resalta el impacto de la desinformación con inteligencia artificial en redes.
La primera de las tras ceremonias del Mundial 2026 dejó más dudas que emociones. Lejos de la expectativa que suele rodear a este tipo de espectáculos, el show realizado en el Estadio Azteca de México generó una ola de críticas y comentarios encontrados, con un foco particular en la figura central del show: Shakira.
Ante más de 80.000 espectadores, el histórico estadio (que por tercera vez albergó una apertura mundialista tras 1970 y 1986) fue escenario de una propuesta artística que muchos consideraron “correcta”, pero carente de impacto, con falta de sorpresas, creatividad y pocos momentos memorables.
Shakira, encargada de interpretar la canción oficial del torneo, quedó en el centro de la escena, aunque no precisamente por su performance. Su aparición generó desconcierto en redes sociales, donde numerosos usuarios llegaron a preguntarse si realmente se trataba de ella.
El uso de lentes oscuros, sumado a un look distinto al habitual, alimentó teorías sobre una posible doble, rápidamente desmentidas por imágenes del backstage y registros más cercanos.
La cantante colombiana subió al escenario para cantar “Dai Dai”, acompañada por el nigeriano Burna Boy. Así, sumó su cuarta participación musical en una Copa del Mundo, después de sus recordadas actuaciones en Alemania 2006 (“Hips Don’t Lie/Bamboo”), Sudáfrica 2010 (“Waka Waka”) y Brasil 2014 (“La La La”).
Tras los comentarios en su contra, después de su actuación, eligió su cuenta de Instagram para dejar un mensaje que rápidamente se viralizó.
“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, escribió la artista en sus historias, donde compartió una reflexión sobre el inicio del evento deportivo más importante del planeta, que se extenderá hasta el 19 de julio, cuando la final se juegue en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Sobre el final de su mensaje, la cantante, que lidera la ONG Pies Descalzos dedicada a la educación y el apoyo de niños en comunidades vulnerables de Colombia, remarcó: “Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.
Más allá de esa polémica, también surgieron cuestionamientos sobre el uso de playback en algunos artistas. El espectáculo contó con la participación de figuras reconocidas de la música latina como Maná, Los Ángeles Azules, Belinda y J Balvin, aunque sin lograr un clima de euforia sostenido.
Más cuestionamientos
Uno de los momentos más destacados llegó con la interpretación de Andrea Bocelli junto a la cantante Jae, en lo que fue señalado como el pasaje más emotivo. También generó ovación la aparición del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aunque sin alcanzar para revertir la sensación general.
En contraste, algunos segmentos visuales -como los trajes inspirados en culturas ancestrales y las intervenciones escenográficas con elementos metálicos- recibieron valoraciones positivas, aunque aisladas.
Otro factor que contribuyó a la confusión fue la circulación de imágenes manipuladas con inteligencia artificial durante y después del evento, incorporando figuras inexistentes en el show y alimentando aún más el desconcierto digital.